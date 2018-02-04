受家扶照顧 他當25年志工回饋

桃園家扶中心志工江宏祥（右）擔任志工期間，認識同是志工的邱瀅如（中），2人因此結為連理，另名羅妤綺（左）也長期協助家扶，擔任司機載著物資上山。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園家扶中心25年資深志工江宏祥，年幼時因父親車禍癱瘓，母親獨立養活1家5口，經家扶協助順利長大，也投入志工行列，甚至認識另一半邱瀅如，2人還會帶著2名國小兒子一起當志工，成為家扶一段佳話。

家扶中心3日在中壢綠光花園餐廳舉行「志工授證暨歲末感恩餐會」，表揚14名資深志工以及2名卸任志工隊隊長。其中江宏祥在小時候，父親因車禍癱瘓，母親需要獨立撐起1家5口的生計，家扶中心得知，協助江家渡過難關。

江宏祥長大後，一方面感謝家扶中心，也認為社會上有許多需要被幫助的家庭，1992年加入家扶之友會服務。有次活動中，認識同樣是家扶志工的邱瀅如，因理念相同結為連理。2人婚後雖有2個兒子要照顧，但仍不忘在家扶服務，無論是營隊籌備、弱勢家庭修繕或是園遊會義賣，夫妻都會出力相挺，還會帶著兒子一起當志工。江宏祥3日也獲表揚資深志工25年，邱瀅如獲表揚資深志工20年。

另名被表揚20年志工的羅妤綺，早年家扶中心缺乏公務車時，她總是和丈夫無償提供私家車協助，還會擔任司機載著社工員一起到復興山區。她說，曾有位高齡80多歲的父親，要照顧身心障礙的兒子還有青春期的女兒，兒子只能安置在台中教養院，有次老父想念兒子，但自己要搭車從桃園往返台中相當不便，羅妤綺得知後二話不說，便和先生載著該名父親前往台中，讓他們得以團圓。

(中國時報)

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