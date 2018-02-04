劉櫂豪逛菜市場 子弟兵黏TT

2018年02月04日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

立委、台東縣長參選人劉櫂豪，與台東市長參選人、縣議員洪宗楷3日上午邀請鄉親逛菜市場，用手機拍照記錄中央市場風貌，民進黨提名的縣議員參選人黃治維、林獻堯也都「黏TT」爭取曝光度，頗有母雞帶小雞的意味。

雖然「寒顫」降臨，天氣冷颼颼，但是台東市人潮最多的中央市場仍擠得水泄不通，劉櫂豪與洪宗楷合辦「大菜市手機紀錄行，帶著小孩逛菜市」也熱鬧登場，包括卑南鄉長許文獻、市民代表林獻堯、新生里里長黃治維、興國里里長黃啟川、豐榮里長劉春美共襄盛舉。

教育界出身的洪宗楷是民進黨在台東的明日之星，也是民進黨在台東縣議會僅有的1席，年底將轉戰台東市長，挑戰現任市長張國洲。另外，民進黨也提名林獻堯、黃治維、張裴競選台東縣議員，逛菜市場活動中，幾位參選人均熱情參與，跟在選戰經驗豐富的劉櫂豪身旁，爭取曝光機會。

參加手機記錄、逛菜市場活動有的民眾祖孫3代、年輕soho族、母子組，先由中央市場自治會副會長張良嘉介紹市場的歷史，接著由黃啟川等多位市場達人分頭導覽，小朋友拎著菜籃學習向攤販買菜，大人則用手機記錄菜場的形形色色。

劉櫂豪說，中央市場是台東重要的回憶，因此在農曆年前，舉辦手機攝影活動，邀大家一起拍照為中央市場留下紀錄，也讓小朋友認識傳統市集，感受最直接的人情味。

(中國時報)