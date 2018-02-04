社論-笨台政策 誰始作俑

2018年02月04日 04:10 中國時報 主筆室

許多人擔心大陸「笨台政策」會把台灣變笨，什麼是「笨台政策」？人才流向大陸，台灣就會變笨嗎？40年前台灣一流人才流向美國，台灣反而變聰明，現在如果真的變笨，始作俑者不是大陸，而是我們自己笨的政策。

陸委會主委張小月日前會見媒體，對大陸積極磁吸台灣產業、人才現象非常憂心。她透露將研議對策以保障國家安全；在台灣準備築牆自衛之際，對岸卻宣布經濟將對外更開放，吸納更多國際人才。兩岸在經濟開放思維、心態上的變化，才是真正「笨台政策」的根源。

蔡政府要提出遏止人才、產業被大陸磁吸的政策，依據民進黨一貫對大陸的敵意與防衛心態，可以想像，但也可以預見，很難有效果，因為「病因」的診斷是錯的。

大陸對台灣產業的磁吸非始自今日，實際上已超過30年。民國70年代，台灣勞力密集產業紛紛外移，大陸是主要落腳地區，當時學界與社會都有「產業空洞化」之聲音與憂心。但之後台灣科技產業崛起，成為主要產業，傳統產業亦紛紛升級，同時當年政府也全力留下並促成指標性的台塑六輕案。十多年前開始，出現的就是科技產業也逐漸把生產基地外移到大陸，讓「台灣接單，海外出貨」比例飆到5成以上。

至於人才外流，早期主要是台商外派台幹，影響不大；但近十年來，則是人才直接被吸引到大陸企業，許多專業人才難忍台灣的低薪環境紛紛出走，赴對岸企業就職，薪資動輒「以人民幣換台幣」（等於5倍薪資）；近年則更擴大到其他專業領域，最為社會矚目者為對岸有計畫的吸引台灣高教人才。官方統計指近十年赴海外工作人數倍增到70多萬人，這個數字已經被認為是「低估」，未來則可能進一步加遽。

近年產業、人才外流，對台灣經濟傷害大；但深入檢討原因，則問題出在台灣本身。一方面大陸新經濟崛起，吸引若干企業與人才赴大陸；但主要原因在自己，多年來投資環境惡化、產業升級未竟其功，國外投資與國內投資不足，因而陷入低薪困局，逼迫優秀人才外流。高教人才外流，則是國內高教體系與企業都難容納消化，遠因則是教育資源配置錯誤。

如果蔡政府不能對症下藥，改善導致產業、人才外流的國內因素，要遏止此外流趨勢，難矣哉！如果政府是要以行政手段阻止產業與人才外流，依照過去的案例看，效果不會有，只是化明為暗；而如果對人才外流作規範，更會有違憲問題，而且人力市場供需失衡惡化，低薪問題會更嚴重。

政府心態日益「閉鎖」之際，卻看到對岸的開放腳步日益穩健、加大又自信。大陸從世紀初加入WTO後，市場、產業、金融的開放都逐漸推動且腳步加快、加大。下月即將接任副總理的劉鶴在出席瑞士達沃斯論壇時，更對著全球菁英表示：中國準備在紀念改革開放40周年時，推出新的力度更大的改革開放舉措，「有一些措施會超出國際社會預期」。

外界尚無法確定有哪些更大力度的開放措施，更不知是否的確是「超出國際社會預期」，但對岸在經濟、金融的開放政策上，展現的計畫與自信，是該讓經濟開放遠早於大陸、今日卻逐漸倒退的台灣省思、警惕。

經濟開放、減少各種對資金、人才、商品進出的管制與限制，雖然不是「有百利而無一害」，但總體效益絕對是正面，全球經濟強權或國民所得高者，都是高度自由、開放經濟體；管制、封閉型的經濟體，則是貧窮、落後的國家。

如果進一步看，小型經濟體受限於內需小，必須有更高比例的出口，才能支撐起一個相對較富裕的經濟體；大型經濟體則因內需大，出口依賴程度較低。中、美、日等大國，出口占的比重可在1到2成多即足以支撐經濟；但星、港及歐洲小國，出口占GDP比重則可超過百分之百，才足以支撐一個富裕經濟體。

台灣是中小型經濟體，要繼續增加國民所得、提升經濟體質，除了更開放外別無他途。30多年前，台灣經濟、產業陷困頓時，當時的總統蔣經國提出「自由化、國際化」應對，打開大門反而促成經濟提升。近年台灣經濟困頓，卻讓「反開放」之聲日增，令人憂心。

(中國時報)