2018年02月04日 04:10 中國時報 主筆室

英國首相梅伊率領龐大商貿代表團訪問大陸，並成功帶回90億英鎊訂單。但大陸最為關心的還是英中簽署「一帶一路備忘錄」，可惜梅伊選擇拒絕簽署，換句話說，英國並不想以書面的形式為大陸的一帶一路倡議背書。

英國的擔憂主要在於一帶一路所涉及的龐大基礎設施工程常存在合約不透明問題，而且在條件上偏袒中資企業。雖然大陸多次強調一帶一路是公開、透明、開放、包容、互利共贏的倡議，但現在連最先表態支持一帶一路的西方大國英國都持保留態度，顯見各國對大陸的這一倡議仍然心存疑慮。

與此同時，盡管大陸多次聲稱一帶一路秉持共商、共建、共用原則，但許多沿線國家還是認為大陸的色彩太過鮮明，並擔憂這一戰略會成為大陸擴張的工具，即便許多與大陸官方關係十分友好的國家也同樣抱持此類擔憂，美國詹姆斯敦基金會新近刊載的文章就直言，大陸在中亞的軟實力看上去既多又少，文章提醒大陸，「恐華症」在這些國家的菁英階層仍十分強烈。其實何止是中亞，東南亞各國也同樣對大陸懷有此類矛盾的心態，這些都將構成一帶一路的重大挑戰。

這次英國拒絕簽署備忘錄其實就在提醒大陸，必須正視相關問題。一帶一路作為具有全球意義的新興國際發展戰略，雖然看起來前途光明，但如不能從一開始就解決許多根本性問題，將很可能傷害這一戰略的可持續性。一帶一路戰略雖是大陸所倡議，但應該慎防這一戰略變成大陸獨占的戰略，而其他國家如果只能充當附隨，顯然會降低參與的積極性。

(中國時報)