梅伊為何拒絕背書

友善列印
中國時報
主筆室

英國首相梅伊率領龐大商貿代表團訪問大陸，並成功帶回90億英鎊訂單。但大陸最為關心的還是英中簽署「一帶一路備忘錄」，可惜梅伊選擇拒絕簽署，換句話說，英國並不想以書面的形式為大陸的一帶一路倡議背書。

英國的擔憂主要在於一帶一路所涉及的龐大基礎設施工程常存在合約不透明問題，而且在條件上偏袒中資企業。雖然大陸多次強調一帶一路是公開、透明、開放、包容、互利共贏的倡議，但現在連最先表態支持一帶一路的西方大國英國都持保留態度，顯見各國對大陸的這一倡議仍然心存疑慮。

與此同時，盡管大陸多次聲稱一帶一路秉持共商、共建、共用原則，但許多沿線國家還是認為大陸的色彩太過鮮明，並擔憂這一戰略會成為大陸擴張的工具，即便許多與大陸官方關係十分友好的國家也同樣抱持此類擔憂，美國詹姆斯敦基金會新近刊載的文章就直言，大陸在中亞的軟實力看上去既多又少，文章提醒大陸，「恐華症」在這些國家的菁英階層仍十分強烈。其實何止是中亞，東南亞各國也同樣對大陸懷有此類矛盾的心態，這些都將構成一帶一路的重大挑戰。

這次英國拒絕簽署備忘錄其實就在提醒大陸，必須正視相關問題。一帶一路作為具有全球意義的新興國際發展戰略，雖然看起來前途光明，但如不能從一開始就解決許多根本性問題，將很可能傷害這一戰略的可持續性。一帶一路戰略雖是大陸所倡議，但應該慎防這一戰略變成大陸獨占的戰略，而其他國家如果只能充當附隨，顯然會降低參與的積極性。

(中國時報)

社論-笨台政策 誰始作俑 國台辦棋高一著

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。