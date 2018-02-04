2018年02月04日 04:10 中國時報 王 欽

兩岸關係波詭雲譎之際，雙方都應該在充分了解彼此的基礎上採取審慎行動，避免兩岸危機的進一步升級。但令人頗感不解的是，當大陸宣布啟動M503航線北上航路以及3條連接線之後，蔡政府採取了批判的態度，將這一技術性的政策視為重大安全危機，為了展現反對的態度，民航局甚至不惜犧牲台商返鄉的權益，擱置了兩家陸籍航空公司的春節加班機申請，影響至少5萬人的返鄉行程。

此舉在台商和台生中間自然產生衝擊，大陸各地台企聯紛紛表達反對之意，顯見蔡政府此舉不得人心。按照過往的兩岸交手經驗，台灣對大陸的敵對行動常常會遭致大陸的反擊，因此很多台灣學者擔心，大陸也會同樣擱置台籍航空公司的加班機申請。但這種猜測顯然是不了解當前大陸對台政策的基本思路，事實上，正在蔡政府不惜損害台商利益的同時，大陸涉台部門卻趁著年關將至密集走訪在大陸生活、學習、工作的台灣民眾。

國台辦稱之為「新春系列走訪調研」活動，國台辦主任張志軍、副主任劉結一、龍明彪等前往各地，密集會見台商、台生。1月20日張志軍前往中國人民大學看望在校台灣師生，並與在京台籍教師座談交流，緊接著前往上海與文化經濟界人士和台灣師生座談，之後又前往江蘇慰問台商，並在昆山與台灣青年餐敘交流。劉結一則前往廣東，他高度重視與當地台灣師生的交流，並看望東莞台商子弟學校的師生和家長代表；之後又奔赴廣西，與當地台商和台生座談。龍明彪則是先後前往江西、福建交流。

春節前夕正值辭舊迎新之際，大陸涉台部門負責人此時密集走訪各地台灣民眾，顯示其對爭取台灣民心的高度重視，在大陸對台工作會議召開的時刻，這種來自第一手的現場交流，也有助於大陸更清楚準確的了解在陸台灣民眾的所思所想，提高大陸對台政策的決策品質，有助於精準解決當前兩岸交流存在的諸多問題。

當然，這一系列活動的重要性不僅在於對後續對台工作會議的提供基礎資料，這更代表大陸涉台部門的思路轉變，在今年開啟系列調研活動之前，國台辦就已經在思考如何轉變工作方式，以便改善大陸在台灣民眾心中的形象。因此，早在2017年春節，張志軍就首度邀請台灣青年前往國台辦辦公大樓一起包餃子、聊年節，意圖通過這種生活化的方式拉近與台灣青年的距離，一改往日單調生硬的交流模式。也正是在這種轉變的基礎上，今年才有了如此大規模的密集調研，並且這次國台辦負責人選擇走出去，直接前往台商台生生活工作的地方，現場了解他們的生活現狀。

雖然這些改變並不一定會從根本上改變兩岸當前的緊張對立局面，但顯而易見的是，正當蔡政府無視民意的時候，大陸正在加緊步伐爭取台灣民心的轉向。兩相對比之下，會有愈來愈多的台灣人意識到雙方的差異，並理性判斷何者更對自己有利。所謂實現兩岸心靈契合，大陸顯然已經開始落實在行動上，而蔡政府卻還停留在敵對思維之上，甚至還以為可以通過施壓來迫使大陸重啟兩岸官方協商，殊不知兩岸的戰場早就悄悄地轉移了。

(中國時報)