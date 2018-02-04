中梵進入談判 未必能夠建交

2018年02月04日 04:10 中國時報 杜筑生

近日有關教廷與中國大陸已就主教任命問題達成協議，不久將正式簽署協議的報導，令國人憂心中華民國與教廷邦交是否會發生變化。

主教任命問題確實是教廷與大陸關係正常化的最大障礙。普世教會主教的任免，根據天主教會的聖統制，是教宗專屬之特權，不容挑戰。歷史上，神聖羅馬帝國皇帝挑戰教皇此一特權的結果，是被教宗開除教籍，人民不再擁護皇帝。皇帝被迫請求教皇寬恕，恢復教籍，重獲人民擁護。

中國大陸自1958年起，主教的任免成為國務院宗教局所掌控的「中國天主教愛國會」主導。造成天主教會分裂為二：服從愛國會領導的「地上教會」及服從教宗領導的「地下教會」。前者受籠絡，後者受迫害，但教友人數以地下教會為多。

過去，倘使教宗所核可主教與愛國會所謂以民主方式推選的主教不謀而合，則相安無事，倘雙方各持己見，而愛國會堅持立場，祝聖主教，主教就會受教宗絕罰處分，成為非法主教，如現任主教團主席，昆明主教馬英林。

日前，雙方就主教任免問題達成協議，自是雙方各退一大步結果。對教廷來說，勸說汕頭及閩東合法主教讓位，改由非法主教接替，是為全體教會的益處，犧牲極少數主教權益，情非得已。但教廷令不願受愛國會控制，仍堅決忠於教宗60餘年的地下教會公開化，命運未卜，被批評是背棄忠貞的教友。教廷允許非法主教合法化，是黑白不分，令長期受到政府迫害的地下教會主教、司鐸及奉獻生活者，白白犧牲。

但教廷爭取到：教宗維護其主教任免權、中國教會重新恢復聖統制、地下教會公開化、地下主教受到政府承認，可以公開活動，理論上不再受政府迫害。已經被教宗任命，同時尚未祝聖的數十名主教均將獲得政府承認。中國的天主教會合而為一，與教宗共融，也與普世教會共融。

對中國大陸來說，他們放棄了天主教會中國化、不接受梵蒂岡領導、堅持獨立、自主、「三自教會」的原則，以及宗教絕不受「外國勢力」控制的立場。但大陸爭取到：愛國會雖不再主導主教的任免，但教宗在任命主教前，事先將徵詢大陸當局的意見，教宗不會任命反對政府的主教。中國主教團受到教廷承認，取得合法地位、現有7名非法主教由教宗追認、大陸當局不再面臨地下教會活動難以掌握困境、開啟與教廷關係正常化的大門，以期挖掉台灣在歐洲的唯一邦交國，期待產生台灣在中南美洲邦交國的骨牌效應，使台灣在國際社會中更陷孤立。

的確，雙方從此將由「對話」進入「談判」階段。至於何時關係正常化，要看談判的過程是否順暢，雙方歧見能否消除，大陸能否落實所簽協議，天主教會能否自由傳教，愛國會未來的角色及運作，大陸人民是否享受宗教自由…。

中梵何時建交無人預知，以越南為例：越南總理及越共中央總書記曾先後於2007年1月、2009年12月及2014年1月正式訪問梵蒂岡與教宗會晤。2011年1月教廷派駐星大使兼任非常駐越南代表，但雙方迄未完成建交談判。

（作者為天主教輔仁大學兼任講座教授，前駐教廷大使）

(中國時報)