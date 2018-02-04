2018年02月04日 04:10 中國時報 盧信昌

最近幾年間，不論在香港或是紐約的商店街，店家陸續收攤；不過細究其主要原因與未來影響，東、西方的這兩大城，正面對著非常不同的挑戰。

自1997年香港回歸迄今，零售業也不斷進行商務轉型；而在其發展背後，則都有來自各地的消費需求與政策變動：像是早期台灣的探親老兵與大陸海外遊子返鄉，當時人人必備的3大件、5小件，即讓香港轉機與免稅港的優勢充分發揮。

緊接著大陸經濟的快速成長，則有來自大江南北的單幫客滿足消費慾求；特別是在觀光旅遊的爆發性成長之下。若再加上21世紀初，所簽定的中、港全面自貿協議（CEPA）；製造業的免稅誘因，更讓香港從轉運港口改做設計加值，一度成為珠寶精品與高級紅酒等類奢侈品的集散地。

不幸的，這一系列的融合發展正走向大瓶頸。如今隨著香港新世代反中意識的抬頭，民主價值與主權維護的實踐力道，正讓加值基地逐漸失去了商機。

至於意興風發的亞馬遜，從網路賣書起家到搶攻高價禮品市場，不僅連連出擊斬獲不少；就在去年初，更切入有機食品店的併購經營。最新的發展，則是在預期聯邦最低薪資調幅增速之下，亞馬遜開設了第一家無人商店。

有趣的觀察是，無人商店在未來對一般民眾，是否產生其羞恥感的衝擊勾引呢？以及在犯案頻頻後，對司法機關所造成的責任轉嫁，如何消除其影響。像台灣的一些公廟，趁著逢年過節時出借發財金；事後也當真會有人履約還願，給十數倍的價金感謝。

在台灣設置的娃娃機台，被破壞情況時有所聞。無人商店與出借發財金的人神互動，看是歧異頗大；但這類商務模式的成敗關鍵其實是源自於其背後的政經基礎，和人文風土所展現出的時代性與觀念的演繹。

一時的利之所趨，對於AI科技的應用崇拜總難免。不過，愈早回歸到社會的現實基礎，把人本精神與人文信念轉作為商業模式的主要依據；尤其是打一盤「人和為貴」的生意經，無論遠在紐約或是咫尺之遙的香江城，都一個樣。（作者為台灣大學國企所副教授）

(中國時報)