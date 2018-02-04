2018年02月04日 04:10 中國時報 楊永年

日昨彰化地檢署與法官發生衝突，法官當庭下令逮捕檢察官，後雖未真正執行逮捕行動，但這卻是司法史上頭一遭。據熟識兩人作風的法界人士認為，兩位都是非常認真、專業的司法官，發生衝突並不令人意外。這樣的說法，隱含這是兩位「司法官」的人格特質，或個性、情緒使然；但卻忽略以下三個制度因素：

一、院檢屬不同系統：法官的行政系統屬司法院，檢察官則屬行政院下的法務部。就憲法層次而言，兩者分屬行政權與司法權。因此兩者並不相隸屬，而且機關位階大不相同，雖然都是「司法官」，組織文化卻大不相同，當然也就影響或形塑出法官的審判與檢察官辦案的不同風格。

二、院檢各自往專業化的方向發展：由於民主化發展，不論是機關內部或外部，對檢察官與法官「專業化」要求的程度愈來愈高。因此檢察官或法官，都面臨較以往更為嚴峻的要求與挑戰。或可以說，法官與檢察官愈是專業化，溝通就愈不易。

三、院檢工作輪調門檻拉高：相對而言，早期檢察官與法官輪調是寬鬆的；因專業化的趨勢，某種程度拉高輪調的門檻；這固然有助專業化，卻同時造成更為僵化、封閉的機關文化。早期檢察官或法官若出現「工作倦怠」，可以很容易轉換工作環境。檢察官與法官難免因缺乏輪調或交流，使得雙方的鴻溝愈來愈深。

綜言之，如果以上三個制度因素不更張，類似院檢衝突的案例只會增不會減。但為避免類似院檢的誤解或衝突，社會期待有更多彈性的配套措施，讓法官與檢察官的工作更人性化、更為親民。也許，隸屬法務部的司法官學院，可以扮演更多的調節角色，讓專業化的檢察官與法官有更多良性的互動與交流；共同為提升司法偵查與審判品質努力。

（作者為成功大學政治系暨政治經濟研究所教授）

(中國時報)