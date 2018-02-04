林育州繽紛歷險 異想人生

2018年02月04日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

美術科班出身，對林育州而言，拿起畫筆既是必然亦是偶然。從小就在腦中想著「另一個星球上是不是還有一個我？」林育州多年來持續以自己的生命經驗與天馬行空的異想出發，以畫筆不斷自我挑戰，並扣問主客觀環境。林育州的《繽紛歷險》即日起至11日，於台北國父紀念館德明藝廊展出。

55幅油畫 抽象創作

林育州此次展出的55幅油畫作品中，絕大部分為全新創作的抽象嘗試，她指出，一開始自己也是從寫生、靜物畫著手，「但當每個人都在畫淡水，我開始思考是否在畫面裡多一些主觀的想像和變形的符號。」從幾年前開始嘗試半具象作品，到今年《繽紛歷險》展出的抽象作品，則漸漸有著她更多的主觀思維與探索。

「像做菜，在原本的元素之外，嘗試加入別的食材或調味料，或許就能有意想不到的突破。」不論如何自我挑戰，繽紛、明亮、色塊仍是林育州的特色，即便是在她人生最憂鬱陰暗的階段。「有一段時間，女兒在國外讀書，先生在大陸工作，自己一個人幾天都不出門也不想說話。」

生命經驗 化作養分

因太過封閉而陷入憂鬱的她，那時期的作品顏色反而「要爆炸」似的繽紛，如今回頭看，林育州也意識到畫畫讓自己把情緒宣洩出來，也更清楚地知道，「應從作品中做回自己」。

從自己的生命經驗出發，林育州的《舉棋不定》是有感於人生有時一如棋盤，縱橫間起落均帶來變數；看百貨公司換季折扣，她也以《人生的折扣》自問，我們的身體、青春乃至人生，是否也一直在折扣中？林育州作品畫面中的魚、貓，則連結到她童年記憶中，外婆養了許多年的一隻貓，而在外婆身後那隻貓也消失無蹤；畫中的眼睛，則像是林育州小時候聽鄰居吵架、罵孩子時，家中長輩總是叮嚀「有耳無嘴」，而她便坐在小椅子上，想像自己透過椅子上的諸多眼睛向外界窺探。

走到不同的地方，也帶給林育州不同的創作激盪，在西安看到兵馬俑，她聯想到埃及、祕魯古文明，並試圖將古文明與外星人結合；在古巴，仰望清晰可數的北斗七星，感受著當地人的快樂與熱情，林育州更清楚人生與創作，都需要在孤獨與出走中不斷取得平衡。

(中國時報)