工藤新一聲優 說中文會漫迷

2018年02月04日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

「真相只有一個！」日本經典動漫《名偵探柯南》主角工藤新一的聲優山口勝平，昨（3）日來台舉辦簽名會，特地用中文說出這句動畫「名台詞」，台下300位粉絲立刻報以熱烈的掌聲。

山口勝平笑說，因為新一在故事最初就被下藥，縮小變成江戶川柯南，所以實際出場的機會不多，「一直播到162話，演出新一最初的事件時，才終於說到『我是工藤新一，是個偵探』這句台詞。」

自去年2月台北國際動漫節中《名偵探柯南》動畫製作人諏訪道彥來台、8月漫畫博覽會「毛利小五郎」聲優小山力也來台之後，今年由山口勝平接棒來台會粉絲，顯示至今熱力不減。

動畫播出23年的《名偵探柯南》，除了原作漫畫目前由於漫畫家青山剛昌的健康因素休刊中，動畫、電影都仍在持續製作，是許多漫迷從小看到大的經典，粉絲橫跨男女各個不同年齡層，從10幾歲到40幾歲都有。

特地cosplay成工藤新一來參加簽名會的17歲coser米浮表示，她雖然從小就偶爾會看柯南動畫，卻是一直到3年前才認真開始喜歡這部作品，在柯南迷中算是新生代，特別喜歡角色之間的互動，「雖然很喜歡柯南，但還是期待什麼時候會有皆大歡喜的大結局呢？」

也有香港的資深粉絲特地飛來台灣追星。來自香港、42歲的黃小賢平時擔任海關工作，周六凌晨三點搭機到台，就直接趕到會場參加簽名會，周日又立刻要飛回香港。

生於1965年的山口勝平，是日本動畫界的知名聲優，1988年就正式進入業界。出道30年來擔任過許多暢銷動畫主角的聲優，特別擅長詮釋少年的聲音，像是《亂馬1/2》的主角早乙女亂馬、《犬夜叉》主角犬夜叉、《航海王》的騙人布和《死亡筆記本》的L。

山口勝平也從剛接觸新一角色時的30歲，到現在53歲，但宛如少年的聲音特質不變。他表示，「雖然陪伴工藤新一這個角色超過20年，他在劇中還是一位高中生，但我會一直保持初心，像20年前一樣的努力。」

(中國時報)