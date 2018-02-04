美少女戰士原畫師 秀40年功力

2018年02月04日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

許多動漫迷對喜歡的漫畫作者、動畫導演如數家珍，卻不見得知道動畫製作過程的幕後英雄。在今年台北國際動漫節的一個角落攤位，資深動畫原畫師小幡公春就在現場作畫，身旁的鉛筆盒簡單放著幾隻色鉛筆，沒幾筆就在簽名板上熟練的勾勒出《美少女戰士》的月野兔側臉。

小幡公春曾擔任《名偵探柯南》、《美少女戰士》、《阿松》等經典動畫原畫師、作畫監製，「大約10年前，我在韓國的漫畫展，見到一位很喜歡《美少女戰士》的粉絲。她cosplay成動畫角色，告訴我她有多感動、多喜歡這部作品，還激動到哭了，現場也有很多粉絲請我幫他們畫《美少女戰士》。」

小幡公春投入動畫產業已40年，想起這段珍貴的回憶仍然是滿臉笑容，「通常大家比較熟悉的是動畫導演或漫畫作者，動畫原畫師很少有機會親自接觸觀眾。那是我第一次感受到，原來我參與的作品，是真的被這麼多人喜歡。」

小幡公春生於1958年，從小就愛看漫畫，特別是日本漫畫家赤塚不二夫的漫畫《阿松》，「小時候都跑去理髮店看漫畫，就特別喜歡搞笑的《阿松》。附近鄰居哥哥也送我漫畫雜誌，裡面有《阿松》的連載，我就學著畫下來。」

小幡公春也愛動畫，特別是迪士尼動畫、日本動畫《尋母三千里》等作品，「我國中課本的邊緣、角落也畫滿連續圖畫，只要快速翻頁，畫的人物就像會動一樣。高中時，朋友用8釐米膠卷做了一段動畫，我看了之後，從此決定要投入動畫製作，想讓自己畫的東西真的動起來。」

如今小幡公春不只持續參與業界的動畫製作，如願擔任最愛漫畫《阿松》的作畫監督，也投入教學，成立動畫學校，培育更多動漫新血，這幾天來台更現場開課，簡單講解透視法等繪畫技巧，「雖然如今做動畫的設備、技術更先進，勞動條件也變差了，但願意投入的，真的都是愛畫畫的人。我也會一直畫下去。」

(中國時報)