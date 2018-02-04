皇儒無上施武功蹂躪邪神

「皇儒無上」藺天刑被視為是唯一可跟八岐邪神抗衡的高手。　圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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「鳳儒」映霜清好不容易找到真命天子，現又面臨德風古道覆滅的危機。　圖片提供霹靂國際多媒體

一頁書挾著血闇風暴侵門踏戶至德風古道要摧毀龍首，此時為阻擋一頁書，皇儒尊上的光華護體應聲而破，口唸詩號：「八方唯尊，群龍俯首，皇天無從。」由九天星河破天而下的皇儒真身霸氣登場，氣勢無人能敵。

《霹靂天命之戰禍邪神II破邪傳》好戲一波接一波，在邪神與八部眾闇黑力量一手遮天時，皇儒的出現可謂是引來曙光。說起「皇儒無上」藺天刑，除了和玄尊、道皇、尊佛並列四大創道者的先天人外，滿身的霞光正氣不僅曾打敗梵天，也被視為是唯一可坐鎮德風古道不被八岐邪神覆滅的高手。且皇儒無上雖為正道高人，但傲嬌又愛嗆的個性，卻也營造了反差萌感，讓戲迷對他將如何料理口中的「八歧小神」充滿期待。

映霜清談愛遇危機

另外鳳儒無情－映霜清、法儒無私－御均衡小倆口，戀愛學分終於修到互訴情意的階段了，沒想到此時殺聲震天，無數儒生死傷慘重。在八岐邪神的威脅下，德風古道面臨史上最大危機，這對才剛在一起的小情侶能終成眷屬嗎？還是將在情人節前夕毀於邪神，雙雙殞命，就要看皇儒無上是否能力挽狂瀾而定了。

德風古道是現今武林，更是儒門歷來最強盛的一脈，更曾聚眾人之力毀滅過龍首，在天邪八部眾大舉進攻後，八岐邪神也步步進逼。身為德風古道最強守護者的皇儒，一舉一動都牽連著眾人性命，而如今武功高強的皇儒無上，即將帶領昊正五儒與邪神一戰，其勝負難料，但粉絲多半猜測，傲嬌的皇儒無上不只是嘴上功夫了得，深不可測的武林絕學將能拯救儒門，免於覆滅之災。

(中國時報)

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