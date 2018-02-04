元宵拋柑求偶 品冠：不需要

2018年02月04日 00:43 中國時報 尤嬿妮 專訪

品冠（左）的春聯作品張貼在唱片公司門口。（蘇蔓攝）

品冠（左）與方泂鑌為公司布置添年節氣氛。（蘇蔓攝）

狗年將至，品冠近日與方泂鑌（阿鑌）揮毫寫春聯，品冠一手好字寫下「旺到不行戒心傷、幸福安康人財旺」對聯，與阿鑌的「我不是神但超旺、旺財旺福兩相汪」，貼在唱片公司增添年節氣氛。

兩人家鄉都在馬來西亞，聊起過年習俗，品冠表示元宵當天，大馬單身男女將參與「拋柑」活動，「女生把名字、電話寫在橘子上，然後丟進湖裡，男生再划船去撿，『拋柑找好尪』的意思！」兩人是否曾撿過？品冠機靈笑回：「我不需要！」

品冠近期除了宣傳新專輯《言外之意》，尾牙商演活動也滿檔，2日剛結束一連13天行程從大陸返台，休息幾天又得再飛，一路要忙到除夕前一天；他因工作關係，除夕將和老婆孩子一家4口留在台灣圍爐，爸媽雖在大馬與親友過節，但孝順的品冠已為倆老準備紅包，「過幾天用匯的，絕對不能少！」向來愛妻的品冠，為犒賞老婆一年來辛勞，也幫另一半準備了6位數大紅包。

分享大馬過年習俗

方泂鑌家族人數龐大，每逢過年都有近百人一起圍爐，大馬習俗不論輩分只要未婚就有收紅包的資格，未婚的他年年收3、40個紅包，笑說：「連堂弟、表妹們都要包給我。」大馬家家戶戶每逢過年必買「新年歌」的CD，阿鑌說：「每年都會有歌手發新年歌的實體專輯，而且都賣得很好，大馬人過年買新的CD，就像台灣人過年買新衣一樣。」他和品冠曾於2001年同為滾石唱片歌手時，在大馬出過一張新年歌CD且銷售亮眼，品冠搞笑說：「所以每年都趁這個時侯撈一筆。」

兩人10多年前同在滾石唱片，如今又先後簽約新東家海蝶音樂，兄弟二度同門，品冠幽默說：「還好我們兩個都撐得夠久（指娛樂圈），印證一句話，兄弟再怎麼顛沛流離，最終還是會回到一起。」也因緣分，兩人近日為大陸連續劇《脫生者》，首度合唱〈勿唸勿憂〉。

品冠下半年辦巡演

兩人年後馬不停蹄投入工作，品冠除了繼續跑宣傳，下半年將啟動新巡演，除了大陸、東南亞等地，身為台灣女婿的他，念念不忘一路相挺的台灣歌迷，期盼地說：「非常希望可以在台灣開唱。」去年推出相隔9年專輯的阿鑌，也預告3月將發新單曲。

(中國時報)