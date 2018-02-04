JJ直播飆嗓2052萬人搶看

2018年02月04日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

JJ昨演出加入虛擬舞者伴舞。

林俊傑（JJ）3日在工作室「JFJ聖所」舉辦新專輯《偉大的渺小》線上演唱會，全球33個平台同步直播，1小時演出斥資500萬打造、累積2052萬人觀看。

JJ昨從戶外天台飆嗓〈聖所〉揭幕，帶領舞者搭電梯走進室內主舞台，演唱〈穿越〉、〈四點四十四〉等新歌時他不僅和動畫虛擬舞者共舞，並以「從頭到腳」全LED螢幕製造視覺效果、3D立體畫面，JJ一會兒飄浮星空、一會兒站在懸崖邊，場面壯觀。

獻唱〈黑夜問白天〉後，JJ感性說：「這些年一直忙錄工作，大家看到的大部分都是好的，但在自己內心也許不是那麼完美，音樂在我獨處時，成為一股力量，把自己帶到一個比較安全的地帶，可以比較沒包袱的，把累積起來的負面能量帶到歌曲、歌詞裡面，唱出來跟大家分享。」出道15年的他，也藉直播為自己打氣，「只要我踩到那裡，那裡就是舞台！」

花2小時彩排

他昨演出動線及走位規畫精細，雖僅直播1小時，卻花2個下午彩排；節目尾聲，JJ激動說：「不只是我們做到了，這些音樂滿多感觸，都是自己掏心掏肺的故事，是近幾年、近幾個月來心裡的話。」他新歌已拍4支MV，華納大中華區總裁陳澤杉昨當場允諾加拍〈聖所〉MV，「一定拍官方MV，現在有千萬人在看我嗎？我紅了！」

(中國時報)