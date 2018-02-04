JJ直播飆嗓2052萬人搶看

JJ昨在日前開幕的工作室舉辦新歌演唱會。

友善列印
中國時報
報導
JJ昨演出加入虛擬舞者伴舞。

林俊傑（JJ）3日在工作室「JFJ聖所」舉辦新專輯《偉大的渺小》線上演唱會，全球33個平台同步直播，1小時演出斥資500萬打造、累積2052萬人觀看。

JJ昨從戶外天台飆嗓〈聖所〉揭幕，帶領舞者搭電梯走進室內主舞台，演唱〈穿越〉、〈四點四十四〉等新歌時他不僅和動畫虛擬舞者共舞，並以「從頭到腳」全LED螢幕製造視覺效果、3D立體畫面，JJ一會兒飄浮星空、一會兒站在懸崖邊，場面壯觀。

獻唱〈黑夜問白天〉後，JJ感性說：「這些年一直忙錄工作，大家看到的大部分都是好的，但在自己內心也許不是那麼完美，音樂在我獨處時，成為一股力量，把自己帶到一個比較安全的地帶，可以比較沒包袱的，把累積起來的負面能量帶到歌曲、歌詞裡面，唱出來跟大家分享。」出道15年的他，也藉直播為自己打氣，「只要我踩到那裡，那裡就是舞台！」

花2小時彩排

他昨演出動線及走位規畫精細，雖僅直播1小時，卻花2個下午彩排；節目尾聲，JJ激動說：「不只是我們做到了，這些音樂滿多感觸，都是自己掏心掏肺的故事，是近幾年、近幾個月來心裡的話。」他新歌已拍4支MV，華納大中華區總裁陳澤杉昨當場允諾加拍〈聖所〉MV，「一定拍官方MV，現在有千萬人在看我嗎？我紅了！」

(中國時報)

元宵拋柑求偶 品冠：不需要 Selina勤按摩保養

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。