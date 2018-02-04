吳克群送別母 「妳活在我血液裡」

2018年02月04日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

吳克群（左）和媽媽感情深厚。（資料照片）

吳克群（右）昨安慰淚流不止的吳父。（蘇蔓攝）

任賢齊昨到場致哀。（蘇蔓攝）

李毓芬昨戴口罩到場致意。（蘇蔓攝）

何超蓮昨以花籃致哀。（尤嬿妮攝）

吳克群的母親1月12日肺腺癌病逝，享壽65歲，3日在台北市立第二殯儀館舉辦告別式，吳克群為拍攝首部執導電影，近期都在大陸無法隨侍母親身旁，成為心中最深切的遺憾，他昨不斷拭淚，哽咽說：「到現在我還是覺得一切都不真實，這些日子妳難受了，很多人說妳為我驕傲，但這些令妳驕傲的事，卻成為我最後悔的一段日子，我最大願望是再陪妳半小時，妳永遠活在我的血液裡，我會做個讓妳驕傲的兒子！」

吳媽抗癌長達7年，生前一直想到夏威夷度假，卻因病無法遠行，吳克群特別在靈堂布置椰子樹、洋傘、沙灘打造成夏威夷風，完成媽媽遺願。追思影片中全是吳克群一家人甜蜜回憶，因他父母從未結婚，片中收錄他見證兩老完婚，吳母躺病床上，簽下結婚證書、戴婚戒，完成心願；64歲吳父昨哭到無法言語，吳克群不捨頻頻安慰，氣氛哀戚。

謝好友病榻伺母

對於母親的想念，吳克群說：「媽媽教會我3件事，第1件事是要勇敢，媽媽在最後幾個月是最勇敢的，她正艱難時，卻一直跟我說自己快度過這個難關。」第2件事則是靠自己，「這一點我要反駁一下我媽媽，這段時間我感受到要靠朋友，在我媽媽最艱難的這段時間，他們每天輪流去陪她…在媽媽身旁唱歌、大笑，只希望我媽媽能夠醒著，看我回來。」

吳媽教他的最後一件事，是要有志氣、要達成自己的夢想，他說：「我想當歌手，我做到了，我想拍電影也去做了。」想起「最正、最可愛」的母親，吳克群微笑說：「她很酷，常跟我說要買包包，結果錢都存下來給我，可是帳戶密碼有6碼，她只給我4碼。希望親朋好友都要好好的，珍惜與家人在一起的時間。」

他在演藝圈人緣好，任賢齊、李毓芬、威廉、蔡旻佑及阿緯夫婦等人到場致哀 ，林俊傑、王心凌、楊培安、謝金晶等以花籃致意；而他交往4年多前女友何超蓮，因忙於舅媽喪事，昨致花籃不克出席。

(中國時報)