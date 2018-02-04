吳克群送別母 「妳活在我血液裡」

吳克群昨數次落淚。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導
吳克群（左）和媽媽感情深厚。（資料照片）
吳克群（右）昨安慰淚流不止的吳父。（蘇蔓攝）
任賢齊昨到場致哀。（蘇蔓攝）
李毓芬昨戴口罩到場致意。（蘇蔓攝）
何超蓮昨以花籃致哀。（尤嬿妮攝）

吳克群的母親1月12日肺腺癌病逝，享壽65歲，3日在台北市立第二殯儀館舉辦告別式，吳克群為拍攝首部執導電影，近期都在大陸無法隨侍母親身旁，成為心中最深切的遺憾，他昨不斷拭淚，哽咽說：「到現在我還是覺得一切都不真實，這些日子妳難受了，很多人說妳為我驕傲，但這些令妳驕傲的事，卻成為我最後悔的一段日子，我最大願望是再陪妳半小時，妳永遠活在我的血液裡，我會做個讓妳驕傲的兒子！」

吳媽抗癌長達7年，生前一直想到夏威夷度假，卻因病無法遠行，吳克群特別在靈堂布置椰子樹、洋傘、沙灘打造成夏威夷風，完成媽媽遺願。追思影片中全是吳克群一家人甜蜜回憶，因他父母從未結婚，片中收錄他見證兩老完婚，吳母躺病床上，簽下結婚證書、戴婚戒，完成心願；64歲吳父昨哭到無法言語，吳克群不捨頻頻安慰，氣氛哀戚。

謝好友病榻伺母

對於母親的想念，吳克群說：「媽媽教會我3件事，第1件事是要勇敢，媽媽在最後幾個月是最勇敢的，她正艱難時，卻一直跟我說自己快度過這個難關。」第2件事則是靠自己，「這一點我要反駁一下我媽媽，這段時間我感受到要靠朋友，在我媽媽最艱難的這段時間，他們每天輪流去陪她…在媽媽身旁唱歌、大笑，只希望我媽媽能夠醒著，看我回來。」

吳媽教他的最後一件事，是要有志氣、要達成自己的夢想，他說：「我想當歌手，我做到了，我想拍電影也去做了。」想起「最正、最可愛」的母親，吳克群微笑說：「她很酷，常跟我說要買包包，結果錢都存下來給我，可是帳戶密碼有6碼，她只給我4碼。希望親朋好友都要好好的，珍惜與家人在一起的時間。」

他在演藝圈人緣好，任賢齊、李毓芬、威廉、蔡旻佑及阿緯夫婦等人到場致哀 ，林俊傑、王心凌、楊培安、謝金晶等以花籃致意；而他交往4年多前女友何超蓮，因忙於舅媽喪事，昨致花籃不克出席。

(中國時報)

Selina勤按摩保養 昆凌為母則強 1打2顧病娃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。