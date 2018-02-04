昆凌為母則強 1打2顧病娃

昆凌兒女雙全十分幸福。（取材自臉書）

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中國時報
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昆凌一身休閒勁裝打扮現身呼籲大家拒吃魚翅。（盧禕祺攝）

昆凌3日出席拒吃魚翅公益廣告記者會，呼籲大家年節將近不要吃魚翅，她在家也機會教育小朋友要愛護動物；但日前一對兒女生病，剛好昆凌媽、老公周杰倫（周董）都出國，她難得3天一個人在家「1打2」照顧孩子們。

昆凌心疼說：「看他們不舒服真的會覺得都給我好了，希望他們馬上好。」她獨自應付小孩又哭又吐，甚至還半夜起床洗床單，苦笑說：「我都不知道我可以那麼勤奮。」直呼很佩服可以1打2的爸媽。

先前有爆料指出，為了避免孩子遺傳到周董的僵直性脊椎炎，兒子Romeo是昆凌和周董人工受孕做出來的，她昨受訪表示因為有多囊性卵巢症，需固定回診檢查，醫生確實曾建議夫妻倆可以此方式避免小朋友也遺傳到，且男生遺傳機率較高，但最後她因工作忙碌忘記，自然懷孕產下Romeo。

生一男一女已足夠

昆凌目前也還沒檢查兒子是否真的有遺傳該病，「這樣我會從他小時候就要擔心，也不一定真的會發病，那時候再決定怎麼辦。」

被問到下一胎會不會進行人工受孕，昆凌笑說，目前已經有了一男一女，暫時不考慮再生，「沒有特別情況不會想再有，除非不小心懷孕，目前兩胎很夠。」被問到有沒有準備情人節禮物送老公，她害羞說：「一顆愛他的心。」閃瞎眾人。

(中國時報)

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