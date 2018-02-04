劉子千空窗7年不敢交女友

2018年02月04日 04:10 中國時報 劉育良 報導

劉子千蓄勢待發多時，近日將投入新戲拍攝，他為戲健身，2個月削肉15公斤，181公分、70公斤的完美身材，整個人煥然一新，「每天至少3小時重訓，家中散布各種運動器材，隨手隨地做運動。」運動量夠，不擔心需要忌口減重，「以前著重跑步，想要增強心肺功能，但體能沒有精進，健身2個多月，體能大好。」自豪拉100個單槓不成問題。

劉子千在新戲中將飾演農夫，被塑造成陽光、討喜的角色，有別於他在《原來1家人》中的憨直形象，「一個演員演什麼角色都要適合，我還滿想演壞壞的角色。」

儘管新戲角色陽光，但他說：「每天睡醒從鏡子看自己，總覺得不是那麼陽光，有時後還滿沒有想法的，自己也不太知道自己的定位，看看自己是挺帥的，這都得感謝我媽。」

10萬紅包孝敬甄珍

31歲的劉子千感情空窗7年，單身的他笑說：「找不到好的，沒那個命！」他渴望感情卻又怕受傷害，「在感情方面我很敏感，有時後別人不覺得怎樣的動作和態度，我都會多想可能會變成不一樣的方向。」因為如此，他說在片場不跟女孩子聊天，「我個性拘謹，喜歡女孩子，但會控制自己。」

今年，他將和媽媽甄珍在台北過年，打算包給媽媽10萬的紅包，「要拍戲了，有一點收入了，可以給媽媽錢了。」3月11日，他也將參加台北國際馬拉松和陽光基金會合作的公益路跑，「我在香港參加10公里路跑，成績是47分鐘，跑步可以健身，又可做公益，非常陽光，也符合我在新戲的角色。」希望大家一起參與，對公益付出愛心。

(中國時報)