艾怡良：我是爸媽的許願池

2018年02月04日 00:43 中國時報 許雅淳 專訪

艾怡良近期迷上健身，鍛鍊好身材。（取材自臉書）

「金曲歌后」艾怡良外表性感、個性活潑，與父母、阿嬤一家人感情深厚，她接受「2018旺旺孝親」活動邀請，分享與父母相處點滴，盼以自身經歷呼籲孝親至上。她7年前毅然決然辭去上班族工作，參加選秀節目《超級偶像5》，當時爸爸反對，父女倆冷戰半年，她獲冠軍後出道，直到去年奪下金曲獎，收入漸穩定，開始扛起照顧家人之責：「我希望家人每天在海島度假，沒有生活壓力，我負責這甜蜜的擔子。」

艾怡良來自傳統台灣家庭，從小爸爸管教甚嚴，吃飯時要先幫長輩夾菜，且必須以碗就口，有一次她把菜滴到桌上，當場被爸爸罵哭。她表示父、母的管教理念是嚴謹、有規矩，她總是努力達成。她的母親是護理師，50歲時還到在職專班為自己進修，至於父親在休假時，也心繫工作，手機不離身，在各自的工作領域都相當盡責。

男友切菜媽圍觀

她說：「從小看到爸媽都在忙，他們對工作盡心盡力的態度，很令人欽佩，確實影響我長大後對所喜歡事物的想法。」她對熱愛的事情，也很有衝勁，做任何事都保有一顆不輕易放棄的心。例如她近期迷上健身，常常上健身房，衝刺到一個極致，很享受健身成果的成就感 。

她與外國男友穩定交往近3年，男友與她父母感情很好，她原先擔心男友和父母有語言上的隔閡，但男友積極學中文，主動跟她母親傳訊息，私下還會約吃飯，讓她驚呼：「我就像個局外人。」而男友雖是老外，卻相當喜愛台灣美食，特別愛吃「魚頭」，對此，她的父母讚賞不已，認為她男友吃魚頭的技巧之驚人，「我男友每次都會用筷子，細心地把魚頭分開，慢慢嗑光，剩超乾淨的骨頭。」深得父親的心。

她的男友還是切菜高手，廚藝一流，她直說：「他切菜超快速，太浮誇了！」家中阿嬤、媽媽都會注視著他切菜，相當逗趣。她表示每次看到男友毫不保留分享愛給她的家人，內心滿是感動，大讚他成熟穩定，很會跟長輩相處。

今年30歲的艾怡良，透露父母有提過希望她可以盡快邁入婚姻，但並不會給壓力，「他們衷心希望我們好好相處就好」，她給自己目標是在35歲結婚，坦言走紅毯是每個女生的夢想，但她不怕來得晚。至於何時想生小孩，她坦言父母當然想抱孫子，「但我覺得產後減肥很辛苦，會先緩一下。」她認為要等工作更有能力，也想好要用什麼樣的教育理念來照顧小孩，再自然而然地迎接小寶寶。

穿低腰褲被痛罵

她與父母感情像好友，每天無話不談，每逢節日，她也會買爸媽喜歡的東西孝親，即使父親61歲、母親57歲，仍在工作崗位上。

她早已是爸媽的許願池，她大笑說：「我是他們的許願池啦，想要什麼直接說。」她至今也會手寫卡片表心意，透露母親至今珍藏著她國小做的卡片。

她從小品學兼優，青少年時期偶爾叛逆，印象最深刻的是國中時穿低喇叭褲被痛罵，「10幾年前，流行超低腰喇叭褲，露到屁股縫，爸媽看到氣炸，大罵『露一大片能看嗎？天理難容！』」她憶起當時，直說：「年輕就想追流行，什麼都不管。」

(中國時報)