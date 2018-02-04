艾怡良創作爸媽當參謀

艾怡良（右）去年與爸爸一同走金曲紅毯，成功搶下金曲歌后寶座。（資料照片）

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中國時報
專訪
艾怡良（後排左）與父母家人感情深厚，Po全家福還俏皮的幫妹妹（後排右）貼上米妮圖案。（取材自臉書）

艾怡良日前發行單曲〈無數個我〉，引起粉絲熱烈回響，被問及父母是否會對她的創作評價？她表示母親是很感性的人，每天照三餐問候，提醒她注重健康，每次聽完她的創作，直呼：「妳怎麼都寫這麼難唱的！」她打趣回說：「不然錢有這麼好賺？」一旁的爸爸總是理性看待她的創作，「工作需要啊！唱得很專業。」

她透露家人是她工作上最大力量來源，時常一同討論音樂作品，對於父母給的意見，她打趣說：「有時候不會採納，他們不懂！」但還是會把父母的話放在心裡，她此生難忘的是在金曲獎公布入圍名單當天，父母得知消息後喜極而泣。

她坦言：「金曲是我的轉捩點，算是給家人吃了定心丸。」唱歌是她最愛的工作，入圍金曲給了她一個很肯定的答案，讓她有信心繼續唱歌，照顧身邊最愛的人，「我得到父母點頭，我就盡全力地一直往前走。」

而在去年金曲獎頒獎典禮當天，她與父親一同走紅毯，嘴甜頻稱讚「超帥」，讓爸爸以她為榮，她得意說：「他笑到魚尾紋飆到太陽穴！」

其實她也力邀媽媽一同走紅毯，但「媽媽低調、不喜歡曝光，怕上鏡頭很胖。」

過年將至，她透露為了要慰勞辛苦的父母，紅包至少5位數，也會包給妹妹，每年過年家裡總是很熱鬧，她表示過年當天，家人各自會準備一道年菜，她今年也要大展身手，下廚做年菜給家人吃。至於男友是否會去家裡拜年，她笑說：「他有空就會來。」

(中國時報)

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