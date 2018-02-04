SAVOR JAPAN網搜東瀛好料

2018年02月04日 00:43 中國時報 劉育良 報導

2. 烹煮美味的鰻魚飯，是一門專精的手藝。（SAVOR JAPAN提供）

3.看日本主廚展現精湛廚藝，是視覺和味覺雙享受。（SAVOR JAPAN提供）

吃在日本，對旅人而言，這是一種味蕾和精神感官的享受。當走在日本大城小鎮中，除了拉麵、丼飯、定食，還有無數隱藏在巷弄中的在地美食。或許旅人時間匆匆，或許旅人初到、人生地不熟，無法逐一咀嚼箇中美味。一份全日本餐飲指南，按圖索驥的尋幽探訪，美食盡在眼前。

除非已是識途老馬、或鍾情特定食材，否則，對於多數在日本自由行的旅人來說，「吃什麼？什麼好吃？」會是行程上的一個難以抉擇的選項。面對琳瑯滿目的招牌，櫥窗內逼真的樣品，這想那要，結果可能什麼也都沒吃到，走過也錯過。

在旅程中，吃是非常重要的要項，那是品味當地人文風情的一種指標，即便在國人最熟悉的東京，還是有著無數隱藏版的店家，正等著行家的上門。不論你是單純的果腹、立馬又將展開旅程的中場休息；或是特地為吃而來的品鮮，如果手上有一份完整且詳細的餐飲情報，快速提供訊息，這一餐將有如如魚得水的助力。

成立於2015年2月的SAVOR JAPAN網站，是一個搜集從北海道一路到沖繩，涵蓋47個都、道、府、縣行政區的美食網站，擁有60萬人次的流覽量。初期只有英文版本，但隨著流覽量的增加，以及對亞洲旅客的服務，陸續增加了繁體中文、簡體中文和韓文等語言版本，約450篇的地方內容，讓旅人可以在更快的時間內找到好餐廳。

界面友善外國旅客

就其網站名稱而言，SAVOR有滋味、風味、風趣的意思，開宗明義的定位了網站的功能性。該網站區分了地區搜尋、餐廳搜尋、觀光地點搜尋、特輯搜尋，在這些主題下，再細分各地行政區，簡單明瞭。此外，該網站也特別為外國旅客提供餐廳內的細節要項如，是否有包廂？有無Wifi？有沒有提供華語服務人員？有沒有中文菜單？貼心的讓旅客一目了然。

SAVOR JAPAN除了包羅萬象的餐飲指南外，也匯聚不少美食專家的發文，以及各地美食的烹煮過程和食材背後的文化意義，讓吃不單單只是滿足口腹之慾，更能透過吃而了解每道日本美食的精髓，讓吃更有藝術涵養。

該網站也是去年由H2 Performance冠名的「ASIA FASHION AWARD 2017 台北」時尚活動的贊助單位，希望藉由此一活動，讓更多台灣民眾了解該網站，近而使用該網站內豐富的參飲情報資訊。更多訊息可上網站參考：tw.savorjapan.com

(中國時報)