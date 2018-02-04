鍾欣凌育女兩頭燒 巧虎救援

2018年02月04日 00:43 中國時報 洪秀瑛 報導

鍾欣凌和二寶走迷宮就像玩捉迷藏遊戲，二寶笑得開心。（蘇蔓攝）

鍾欣凌教二寶拿各種顏色蠟筆塗塗抹抹享受繪畫樂。（蘇蔓攝）

二寶動手配對大小不同的花朵，鍾欣凌在旁幫她加油打氣。（蘇蔓攝）

鍾欣凌和老公陳清河育有2女，家庭幸福美滿。（取材自臉書）

金鐘視后鍾欣凌日前帶著小女兒「二寶」到台北華山1914文創園區「歡迎光臨可愛巧虎島」特展玩耍，2歲多的二寶妹是巧虎忠實粉絲，一到門口就用萌萌童音說「巧虎家到了」，她剛開始不習慣面對鏡頭，鍾欣凌為了讓二寶擠出笑容，一下舉高、一下帶著她跑圈，還隨身攜帶糖果連哄帶騙，逛完展之後飆出一身汗，笑稱把整周運動量都用光。

巧虎島特展除了還原卡通裡可愛巧虎島上的許多場景，主題情境式拍照區可讓小朋友們彷彿身入其境，與巧虎、琪琪、妙妙、桃樂比等卡通主角同框；互動區包括讓小朋友動手配對不同花朵、操作「滾來滾去拷貝機」，體驗印製書卡樂趣，也有學習解決問題能力的「花園迷宮」、可動動腦的益智翻翻樂、積木排排樂等遊樂設施，應有盡有。

鍾欣凌和國劇界知名演員陳清河婚後育有2女，談起育女心得，她說「很累也很好玩」，這就是甜蜜的負荷。她提到，曾有民眾在路上遇到她，說曾看她在節目講第1胎很難帶，還鼓勵她下一胎就會好了，「結果第2胎更難帶！」二寶很黏她，如果拗起來，她連去洗澡都不行，有時不得不靠巧虎卡通「救援」，二寶乖了，她也才有空洗澡。

白臉媽媽有求必應

她有時在外工作一整天疲憊不堪，回家還得面對二寶這顆不定時的小炸彈，吃足苦頭。7歲的大女兒「兔寶」和二寶個性不同，「兔寶有次喝了二寶的水壺一口水，二寶居然哭到瘋掉。」哭鬧起來常讓她崩潰，她自認在家是扮白臉的媽媽，對女兒們幾乎有求必應。

鍾欣凌常在電視劇演開朗的媽媽，生活中則是緊張型的媽媽，有時老公對女兒口氣凶，女兒一哭，她就心軟沒轍，「小孩都爬到我頭上，可是看她們這樣哭覺得好可憐，我常想，我的教育方法對不對，其實我不是很會教小孩。」有次二寶的便便呈黑色，當天二寶摔過跤，她擔憂內出血，請教醫師好友才知道，原來二寶那天吃了火龍果。

女兒遺傳演戲天分

她坦言老公有時忙打電動，沒分擔照顧小孩，難免讓她有情緒，夫妻倆最近一次鬧彆扭是她周六日「1打2」，她後來傳簡訊給他：「你再以單身的身分過日子，給我試試看。」她自我揶揄：「我本來想講下一句『我就真的讓你單身』，我是臭卒仔，怕他真的說好，我就累了。」她說女兒們遺傳夫妻倆的表演天分，但不會讓她們太早入行，等讀完書再說。

(中國時報)