日本瘋巧虎 周邊商品搶手

2018年02月04日 00:43 中國時報 報導溫博鈞

兒童剪刀有左右手專用的兩種設計，圖為左手專用。（取材自網路）

馬桶輔助墊可嵌入馬桶底部，讓幼兒安心踩上。（取材自網路）

超人氣卡通《可愛巧虎島》主角巧虎是小朋友們心目中最受歡迎的卡通偶像，現正在台灣首次舉辦大型展覽，去年底開展至今已吸引眾多家長帶孩子一同前往觀賞。

在日本，巧虎同樣也是兒童界的巨星，各類相關展品不僅造型可愛，並針對孩子的成長精心設計，同時也成為家長教育孩子的最佳助手，多項商品在購物網站上不僅獲得好口碑，更時常賣到缺貨。

像是訓練幼兒自己使用馬桶上廁所的輔助墊獲得使用者高評價，不僅有防滑功能，「ㄇ」字型設計可嵌入馬桶底部，讓幼兒能安心踩上，且高度適中，便於使用後立於牆邊收納，加上可愛的巧虎圖樣，令幼兒不再害怕自己上廁所。

看來普通但滿足家長需求的「巧虎畫冊2本組」也獲得高人氣，大小尺寸各一本，可配合在家或是外出使用，一本30張讓孩子畫個夠，紙質厚不怕弄溼，圓形紙角避免孩子受傷，同時特殊裝訂設計讓撕下時保持紙張完整，讓精采畫作留下完美回憶。

又如曾獲最佳設計獎的「我的第一把剪刀」，分為鮮明兩色又具橡膠質感的握柄大小適中，讓孩子握起來容易操控，且有左右手專用兩種設計。剪刀頂部圓滑以防受傷，並備有印著巧虎圖樣的剪刀套，讓家長放心。

與著名牙刷品牌共同開發的「LED牙刷」以音波震動保護孩子牙齦，內建的LED燈光讓孩子一邊刷牙一邊享受燈光的樂趣，並設計了鏡子可以看清口內，牙刷震動時間設定為2分鐘，讓孩子建立起認真刷牙的意識。

其他更有為家長設計的育兒用品，每個巧思都處處為親子的互動學習與健康著想，無怪乎多年來受到各地家長們的愛戴，再加上巧虎的「虎神魅力」，為孩子們快樂的成長過程增添無數樂趣。

(中國時報)