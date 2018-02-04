元大多元債券ETF 理財新選擇

2018年02月04日 00:43 中國時報 報導鄧盛宇

多元債券ETF，滿足投資人多元理財需求

2018年元月有7檔債券ETF接連募集，創下單月ETF募集紀錄。元大多元債券ETF傘型基金：元大投資級公司債（00720B）、元大中國債3-5（00721B）、元大美債1-3（00719B）3檔ETF，於2月1日正式掛牌，隨著債券ETF選擇多樣化，投資人有機會以海外債券ETF參與收息及匯差機會。

元大投信執行副總黃昭棠指出，2018年外匯市場依舊是投資人必須關心的焦點，各國央行紛紛走向縮減量化寬鬆，且全球進入升息循環議題在市場醞釀發酵中，為美元指數間接帶來壓力，但美國本身經濟表現強勁，全球通膨增溫中，升息腳步可能加快，又為已在相對低檔的美元匯率帶來反彈可能。而美元指數走勢與歐元、日圓都有相關，對於著重在匯差表現的投資人，可以透過美元指數及槓反ETF、日圓槓反ETF參與匯率變化，或者作為避險功能的配置。

此外投資人還可運用短期海外債券ETF來參與外匯市場投資機會。例如根據央行人民幣業務統計，2017年12月底，人民幣存款餘額達3222億，為2015年8月11日中國大陸「811匯改」以來新高。德、法央行也剛宣布將人民幣納入外匯存底，隨著愈來愈多國家將人民幣納入外匯存底，人民幣國際化進程又迎向新里程碑，投資人可以透過中國債3-5ETF達到投入人民幣資產並享有債息的機會。另外，針對美國持續升息環境，將資金停泊於相對低波動度的短天期美債如元大美債1-3ETF，期間還有機會參與債息收入，也能在看好美元波動走升時進行買賣交易，享債券息收並掌握匯差機會。

配息收益搭資產配置

元大中國債3-5ETF擬任經理人張勝原說明，過去投資人參與ETF主要是以交易賺取價差為目的，而債券的功能是資產配置與獲取配息收益，因此，債券ETF也讓投資人有更多元的工具，透過ETF進行理財規畫。另外，隨著ETF發行種類多元化，投資功能也可更加細分，以債券ETF為例，就可分為交易型、收益型及現金管理型。

以交易型為例，去年一月發行的元大美債20年（00679B）提供投資人作股債資產配置，另外也可依美債利率看法，進行波段操作。而元大投資級公司債（00720B），主要是投資大型企業所發行的美元債券，殖利率較美國公債高，則可作為對利息收入具有需求的投資人，在參與傳統證券市場的股票股息外，也可擁有債券ETF的息收管道。而在現金管理方面，過去投資人不看好股票，就是賣股求現回到證券存款帳戶，但是現在投資人也可透過參與短天期的債券ETF，如：美債1-3年ETF（00719B）參與美元收益或中國債3-5年ETF（00721B）參與人民幣收益。

(中國時報)