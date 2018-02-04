台酒新春暖暖刮拚大獎

2018年02月04日 00:43 中國時報 報導商常發

台灣菸酒公司自即日起至2月28日舉辦「台酒新春暖暖刮」，凡購買0.3L玉山台灣鹿茸酒或0.3L玉山台灣蔘茸酒任乙瓶，撕開酒標、刮開背面刮卡區，即有機會獲得0.3L再乙瓶或Tokuyo ls臀感零重力mini玩美椅TC-290等多項超值好禮。

台灣菸酒表示，玉山台灣鹿茸酒係採用優質米酒頭為基酒，浸泡新鮮省產鹿茸及當歸、肉桂、山藥等16種動植物珍貴材料而成，風味甘醇，口感柔和，藥味香濃郁，為滋補強身，健康維持的酒品，適合國人口味，男女老少皆宜。而玉山台灣蔘茸酒以鹿茸、黨參、杜仲、枸杞子等數種材料浸泡高粱酒調製而成，為產前產後或病後之補養酒品。品質備受國際肯定，曾連續3年榮獲MONDE SELECTION世界菸酒評鑑會金質獎。

活動僅限台灣、澎湖、金門、馬祖地區，年齡需年滿18歲民眾，活動地區外中獎，視同無效。請完整填妥「領獎收據」個人資料，同意並接受本公司將該資料做為內部行銷企畫之使用，該公司不會將該資料提供與其他第三人使用，並同意該公司公布本活動中獎者姓氏及電話6-7碼。

洽詢電話：（06）5791311#443、#521台灣菸酒隆田酒廠「新春暖暖刮活動小組」。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)