台壽推高肝人生保險解負擔

台灣人壽持續與財團法人肝病防治學術基金會合作推動免費保肝篩檢活動。（圖片提供台灣人壽）

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中國時報
報導楊閔惠

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）多年來持續與財團法人肝病防治學術基金會（簡稱「肝基會」）合作推動免費保肝篩檢活動，透過篩檢，台灣人壽看到為肝病所苦的民眾無法擁有保險保障，特別針對B型肝炎帶原患者設計研發全球首張B肝弱體保單「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」，並於去（2017）年12月27日經主管機關核准後，於1月30日上市，為B肝帶原者帶來保險新選擇。

自2015年起，台灣人壽就與肝基會合作，透過肝基會的醫護團隊及台灣人壽的企業志工走遍台灣各偏鄉推動保肝篩檢服務，迄2017年底共舉辦逾10個場次，為超過2萬名民眾進行過篩檢服務，從中台灣人壽看到B肝患者的保險需求與保障缺口，因此透過「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」提供B肝患者所需疾病管理、照護及重症大筆支出提供一次性及分次性給付以支應高額醫療或照護費用，有效舒緩家庭負擔。

以35歲的男子為例，投保新台幣100萬元保險金額、20年期繳費的「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」，採首、續期以自動轉帳享有1％保費折扣，實際年繳保費新台幣6萬4647元。若保戶於48歲回診時發現肝癌第二期，進行「肝部分切除術」，於57歲的年中肝癌復發後身故，保戶至48歲時，共繳保費約新台幣90.5萬元，但35歲至57歲期間共領取了保險金新台幣176萬元，包括「健康回饋保險金」新台幣6.5萬元、「肝病重症提前給付保險金」新台幣70萬元、「肝病重症照顧分期保險金」新台幣25萬元、「肝病住院手術保險金」新台幣6萬元、「肝病住院手術療養保險金」新台幣0.5萬元以及「身故保險金」新台幣68萬元。

(中國時報)

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