蘇格登新年禮讚禮盒

★蘇格登18年單一麥芽威士忌建議售價：3200元　（圖片提供帝亞吉歐）

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中國時報
報導王儒哲
★蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒禮盒內含：經典珍藏杯2只　建議售價：2080元（圖片提供帝亞吉歐）
★蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒　禮盒內含：經典珍藏杯2只　建議售價：1450元（圖片提供帝亞吉歐）
★大師精選單一麥芽威士忌禮盒　禮盒內含：翡翠鬱金香杯1只　建議售價：1380元　（圖片提供帝亞吉歐）

單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登以全新包裝推出限定新春禮盒，滿足所有消費者新年贈禮與收藏的需求。蘇格登憑藉著最自豪的「緩蒸慢餾」精湛工藝，打造出完美平衡、最佳口感的酒液，擄獲眾多威士忌愛好者支持，其熱銷程度不僅榮登單一麥芽威士忌類業績榜首，更創下平均每分鐘熱銷3瓶的驚人成就。

蘇格登源於蘇格蘭高地180年悠久歷史的格蘭奧德（Glen Ord）酒廠，以長時間發酵淬煉馥郁臻液、緩慢蒸餾工藝打造出獨特的醇順口感，曠日費時以追求完美平衡，製成無可比擬的琥珀酒液。平衡之妙來自緩釀，一如對製酒工藝的堅持，蘇格登歷經一千個日子的緩刻慢雕，全新包裝於此誕生。

蘇格登單一麥芽威士忌2018年新年禮讚系列，沉穩內斂的外盒色調是蘇格登最經典的湖水綠，低調的古銅金篆刻鮭魚圖騰，質感全面升級；正體字標註的酒廠名稱驕傲展示Glen Ord酒廠所醞釀的經典風味；瓶蓋上細緻講究的雕刻工藝，是舞在黑土上澄黃麥穗，突顯蘇格登對每一個微小細節的專注與苛求。全新瓶身設計，不變的完美品質，讓品鑑者回敬過去一年的成就，遙敬未來一年的冀望。

註：翡翠鬱金香杯有兩款握柄選擇，圖片僅為示意。禮盒內附贈杯款為隨機提供，以實物為主，恕無法指定。

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(中國時報)

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