燦坤享聚購物節

日本原裝進口日立401公升5門冰箱市價4萬7900元，會員APP限定價3萬9900元。（ 圖片提供燦坤）

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中國時報
報導王儒哲
Dyson V8 SV10 Carbon Fibre無線吸塵器市價2萬9900元，會員價2萬5900元。（ 圖片提供燦坤）

距離農曆年及西洋情人節倒數兩周的時間，燦坤即日起至2月11日舉辦「享聚購物節」，除了綁定燦坤會員APP送50還元金，每日上午11點起登入玩轉轉樂試試新春手氣，最高享100還元金；只要登錄消費發票即可在活動時間內天天抽1萬還元金紅包。

為搶攻年前的送禮及紅包商機，PHILIPS 65型4K低藍光智慧連網顯示器 65PUH6002/96市價3萬9900元，會員APP限定價2萬9888元，限量1000台；日本原裝進口日立401公升5門冰箱市價4萬7900元，會員APP限定價3萬9900元，送市價4590元WMF複合銅24cm雙耳湯鍋+登錄送7-11虛擬商品卡2000，再送1000元還元金，全館冰箱、洗衣機單張發票滿3萬9000元送市價4990元THOMSON二合一塵蹣吸塵器TM-SAV24M； ViewSonic 32型QHD LED液晶顯示器VX3209加任天堂Switch主機＋雙瑪莉歐賽車8 豪華版總市價2萬4048元，會員APP限定價1萬9999元，限量200組。

而值得一提的是自去年年初於燦坤內湖旗艦店開設Dyson體驗旗艦館，透過原廠顧問的專業介紹以及讓消費者充分體驗全商品，進而帶動整體Dyson商品銷售大幅成長，尤其以熱門的無線吸塵器即在今年1月銷售量飆增6成。今年也會再針對商圈特性及門市規模，引進20個Dyson體驗旗艦館。Dyson V8 SV10 Carbon Fibre 無線吸塵器市價2萬9900元，會員價2萬5900元。全館吸塵器消費滿2萬送市價2990元東元8坪空氣清淨機NN1601BD或市價2990元晶華光觸媒空氣淨化機（含除濕功能）ZW-012T。

號稱入冬以來最強寒流來襲，體感溫度預計於周末逼近6度，燦坤觀察整體抗寒家電本周已狂銷近萬台。其中以防潑水的對流式電暖器加葉片式電暖器最為熱銷，銷量占比近半數。特別的是以Dyson三合一涼暖空氣清淨機指名度最高，銷售量與去年相比成長2倍以上。Dyson三合一涼暖空氣清淨機HP00市價2萬1900元，會員價1萬9999元。

(中國時報)

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