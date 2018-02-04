台灣福斯VR實境

台灣福斯VR實境。（圖片提供台灣福斯汽車）

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中國時報
報導郭隆富

台灣福斯汽車特導入VR虛擬實境互動體驗技術，打造專屬「The new Polo虛擬體驗區」，消費者可實際感受The new Polo／Polo beats車款專屬設計及多項先進科技配備，且可獲贈精美贈品、或原廠精品抽獎機會；同時為滿足中南部的車迷朋友，自2月9日起，於台中、台南、彰化等3處授權展示中心舉辦The new Polo beats巡迴特展，現場更將打造成街頭藝廊與周六限定體驗活動。

為提供喜愛Volkswagen車款的車迷朋友們更為豐富多元的服務體驗，台灣福斯汽車正式導入VR虛擬實境互動體驗技術，消費者可透過手勢的擺動、點選等直覺性操作，客製化The new Polo／Polo beats專屬車色，體驗車款在透過MQB創新平台彈性放大的車身尺碼與行李廂空間、車款專屬的鋁合金輪圈，全新設計的LED遠近光頭燈、LED極線日間行車燈、及流線的車身線條等。

凡於2月14日前，至台灣福斯汽車The new Polo官方網站（www.volkswagentaiwan.com.tw/thenewpolo/）預約、且前往授權經銷商完成VR賞車體驗者，除獲贈精美贈品乙份外，更有機會抽中原廠鑰匙圈乙個、或原廠Logo棒球帽乙頂。

(中國時報)

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