台灣福斯汽車特導入VR虛擬實境互動體驗技術,打造專屬「The new Polo虛擬體驗區」,消費者可實際感受The new Polo/Polo beats車款專屬設計及多項先進科技配備,且可獲贈精美贈品、或原廠精品抽獎機會;同時為滿足中南部的車迷朋友,自2月9日起,於台中、台南、彰化等3處授權展示中心舉辦The new Polo beats巡迴特展,現場更將打造成街頭藝廊與周六限定體驗活動。

為提供喜愛Volkswagen車款的車迷朋友們更為豐富多元的服務體驗,台灣福斯汽車正式導入VR虛擬實境互動體驗技術,消費者可透過手勢的擺動、點選等直覺性操作,客製化The new Polo/Polo beats專屬車色,體驗車款在透過MQB創新平台彈性放大的車身尺碼與行李廂空間、車款專屬的鋁合金輪圈,全新設計的LED遠近光頭燈、LED極線日間行車燈、及流線的車身線條等。

凡於2月14日前,至台灣福斯汽車The new Polo官方網站(www.volkswagentaiwan.com.tw/thenewpolo/)預約、且前往授權經銷商完成VR賞車體驗者,除獲贈精美贈品乙份外,更有機會抽中原廠鑰匙圈乙個、或原廠Logo棒球帽乙頂。

