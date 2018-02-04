林柏妤嘗酸語：站著都會被討厭

2018年02月04日 00:43 中國時報 洪秀瑛 專訪

林柏妤邁入輕熟女年紀，她期盼2018年能找到心中的白馬王子。（蘇蔓攝）

民視前體育主播林柏妤前年卸下主播光環轉戰演藝圈，她在民視電視劇《實習醫師鬥格》和男團SpeXial成員Teddy搭檔，沒想到入戲粉絲不喜歡2人湊對，在留言板挑她各種毛病，一會說她魚尾紋深，一會又說年紀比他大還裝可愛，最近劇情寫她和黃騰浩曬甜蜜，觀眾也罵「實習醫師不是很忙，幹麼一直放閃」，讓她差點崩潰。

她戲外比Teddy大4歲，但鏡頭上無違和感仍被虧，粉絲覺得Teddy應該配個小護士（正確應稱護理師）才對，酸民也要她「回去繼續當主播算了」。她說每天看留言，心情難免受影響，曾回覆「謝謝指教，我會繼續努力」，語氣看來平和，其實心裡很不開心，「我從小就希望什麼事都做到完美，當藝人不一樣，光站著就會有人討厭妳，我現在還在調適。」

林柏妤熱愛運動，以前遇到低潮會靠運動發洩，現在拍戲忙，壓力沒出口，她笑稱「感覺呈現厭世狀態」，加上爸媽每天關心她拍完戲何時回家，有次被問得心煩導致情緒炸裂，讓她有想搬出去的念頭。

爸媽是頭號粉絲

她說，爸媽表面上頻挑剔她的表演，私下是頭號粉絲，連看《實習醫師》也能看得入戲，她對演戲、主持樂在其中，沒有回主播台的想法。

她今年30歲，認為年紀是女生最大殺手，最明顯差別是以前桃花多，印象最深刻是曾有南投觀眾寄一份價值3000萬的地契向她示愛，也常收到不同對象送花，最近有位爸爸寫信寄到電視台給她，信中還附了20張兒子照片，讓她哭笑不得。她稱已單身5年，2018年最大希望是桃花朵朵開，理想男友首要條件是和她一樣愛運動。

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(中國時報)