忠義傳家 百工美藝現風華

2018年02月04日 00:43 中國時報 報導林倞煌

蘇世雄，《雕釉黃底菊花紋瓶》。照片提供何曰昌

陳萬能，《龍燈柱》。照片提供何曰昌

「忠義傳家－百工美藝」特展，邀請歷年榮獲國家工藝成就獎的大師，以及全球華文文學星雲獎得主與其心血結晶，並有中生代工藝家的創作，為愛好工藝及文學者演繹「忠義傳家」之道。

「在佛門裡，『慈悲』影響了我的一生；在社會上，『忠義』是我做人處事的根本。」星雲大師如是說。在歷史長河中有許多忠義故事貫穿古今，反映了人類義薄雲天、善良正義的一面。何謂「忠義」？忠就是忠於初衷，未曾變遷；義是義於公益，利於眾生。延伸至現代生活，就是彰顯工藝大師及文壇領袖一生成就的最佳註解。

一生專心做好一件事，無數工藝大師及文人學士，終其一生歲月埋首所愛，孜孜不倦，數十年如一日，專注於追求本身技藝的完美表現，不僅成就個人志業，展現的成績更為世人驚豔，為後學立下難以企及的典範。為表彰大師精神，「忠義傳家－百工美藝」特展，邀請歷年榮獲國家工藝成就獎的大師，以及全球華文文學星雲獎得主與其心血結晶，並有中生代工藝家的創作，為愛好工藝及文學者演繹「忠義傳家」之道。

國家工藝成就獎作品入列

佛光緣美術館台北館上周六盛大開幕，主任有泉法師指出，本次特展是以展示大師們獲得終身成就作品及國際設計展獲獎作品。其中大師作品有台灣工藝之父顏水龍大師的《彩繪盤》，構圖簡潔，筆觸細致，是難得的小品創作；開創青磁「色釉彩繪」技法，有台灣陶瓷之父美譽的林葆家彩瓶作品《綻放》，是大師晚年力作，五色並具層次的彩繪，色彩豐富、粗獷中帶有細緻筆刷繪畫技巧，以具象中帶有抽象景致呈現鳶尾花，實為「新古典主義」佳作；另一位漆藝翹楚王清霜大師更曾獲得日本明治神宮特別獎，工藝成就傲視日本漆器創作。更榮獲第一屆「國家工藝終身成就獎」，展出作品《松鶴延年》，象徵追求人生圓滿，雙鶴棲於松樹之上，栩栩如生，金光耀眼。

創作者們各有兩把刷子

其他如兩位竹編大師李榮烈的《樹》及黃塗山的《菊花紋花器》做工精細，造型樸實，令人玩味，李榮烈結合竹藝及漆藝，開創出竹藝新技法，稱為籃胎漆器。有別於一般木胎上厚漆，籃胎（竹胎）經過天然漆塗裝後，仍能透出竹胎精緻的紋路，獲獎無數。黃塗山長期埋首培養後進，桃李無數，作品表現奇趣，彰顯古意，竹編技巧扎實。陶藝部分更有蘇世雄教授的《雕釉黃底菊花紋瓶》展現多層次色彩，雄厚的繪畫底蘊透過極具挑戰性的製陶工法，將陶藝提升到新的境界；自嘲半路出家的陶藝家張繼陶的《春風又綠江南岸》，作品以簡樸、厚重為基調，搭配豐富的釉彩變化，呈現沉穩厚實的視覺效果。

有泉法師說，在本土創作中，木雕工藝大師施鎮洋、粧佛工藝大師施至輝及錫藝大師陳萬能都對技術創新、技藝傳承深具貢獻。木雕大師施鎮洋的《首》，為傳統小木作裝飾性題材作品，全器以正面龍首為核心，四周纏繞如意形雲朵和火焰狀裝飾，採浮雕及透雕結合技法一體成形，表現作品內外空間與多層次美感。

施鎮洋在寺廟木雕維護及古物修復上，展現深厚功力；施至輝老師在粧佛工藝上，可稱兩岸第一人，自修藝起便謹守古法，按部就班結合木雕及粧佛技藝，成品作工精細，線條簡潔，功力早已凌駕泉州原鄉；錫藝大師陳萬能的作品《龍柱燈》以傳統柑燈之形制加以改造。柑燈為台灣民間信仰之禮器，擺置於寺廟供桌上，象徵光明。

一生專心做好一件事

「山不辭土，故能成其高；海不辭水，故能成其深」，台灣工藝發展在無數先輩的無私耕耘下，發揮「匠人精神」，默默走出一條後人可資遵循的道路，他們更投入授業之路，將一生所學傾囊相授，讓台灣工藝成果綻放異彩。這就是星雲大師所說－忠於初衷、義於公益，一生專心做好一件事的忠義精神，也讓台灣工藝代代傳承，繼續綻放光芒。

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(中國時報)