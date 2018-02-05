私幼公共化 9月上路！每人每年補助2~7萬

2018年02月05日 04:10 中國時報 張語羚 、 郭建伸 、 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨表示，台灣少子化問題其中一個原因是育兒環境不佳，私立幼兒園經費高，家長付不起，若適當給予補助就能讓年輕的家長得以負擔，不一定要去擠公托或公立幼兒園。在賴揆指示下，政院力推的「私立幼兒園公共化」政策，決定補助就讀私幼的家庭，每人、每年2～7萬元不等學費，最快今年9月上路實施，初估首年中央加地方經費共300億元，解決0～5歲幼兒托育問題。

加入之私幼 收費比照非營利幼園

據了解，私幼公共化政策將開放私幼選擇是否加入，加入後則將限制私幼比照非營利幼稚園收費標準，再加計至少5％的利潤。

行政院發言人徐國勇說，以每年平均20萬新生兒初估，平均每人、每年約補助3萬元，加乘後就是60億元，0～5歲6個年齡層共需360億元，其中約3成各地方政府已經在進行，剩下所需7成經費約300億元，此為初估的首年經費，最終仍要經過主計總處精算。

徐國勇說，農曆年後會對外公布，私幼公共化政策預估可在107年度第一學期上路，也就是今年9月起，私幼公共化將正式導入市場。

造冊才能申請補助 錢花在刀口上

賴清德昨直言，政策拋出後，部分私幼爭取直接給予補助，但他擔憂長期間來看效益恐被淡化，設立公立幼兒園又緩不濟急。再者，基於市場機制原則，每多一間公幼，就會壓縮私幼的生存空間，因此才會採取私幼公共化政策，不需投入預算「從零到有」建立公幼，同時避免擠壓私幼生存空間。

賴清德強調，私幼公共化並非強制性政策，部分私幼主打高價位路線，吸引較高端的消費者，可以選擇不加入私幼公共化。對於教育界質疑，為何不將補助金額直接發給家庭，賴清德說，私幼公共化後，必須造冊才能申請補助，不僅無法造假，另一方面，也確保政府的補助確實用於幼兒教育。

閒置公有空間 衛福部倡微型公托

此外，在完善幼教體系，衛福部採取「兵分兩路」進擊，在「公共托育家園」部分，去年前瞻計畫第1期編列1億多元經費，核准近50處公共托育家園，今年繼續尋求各縣市地方政府配合。

衛福部社會與家庭署署長簡慧娟指出，主要是從閒置的公有空間設立「微型」公共托育中心，3至12人左右的小規模托嬰，這是介於保母與托育中心的規格，有點像「類保母」，方便服務各個社區需求。

為減輕家庭負擔，讓托育降至家庭所得比的15％以下，簡慧娟說，未來父母親雙就業，小孩送往保母或托育中心，每個月補助3000至5000元不等；若只有一方就業、自已帶小孩，也有2500至5000元的補助，上述補助端視家庭經濟條件而定。

衛福部原預估公共托育的涵蓋率拉到18％，1年花費6、70億元。不過，衛福部的公共托育已經納入「育人攬才」專案，經過行政院統籌規畫後，可望擴大補助經費，增加民眾採用的誘因，農曆年後應會有好消息。

(中國時報)