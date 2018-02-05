政府採購法 國際大笑話！國外學者授課鐘點費限80美元

2018年02月05日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

國內機關學校聘請國外學者專家授課鐘點費偏低，考試委員周玉山表示，大陸的大學支付給境外學者的鐘點費已達人民幣3000元，但根據現行規定，聘請國外專家來台授課，每節課2400元，折算美元僅80元「足以構成國際笑話」。

考試院委託學者編纂院史，日前去函詢問工程會是否適用政府採購法，工程會低調回函，如屬有對價關係的有償委任，就適用採購法規定。考試院日前召開院會，試委周玉山批評採購法完全是「官本位」，許多法規也是「不知今夕何夕」。

陸大學支付人民幣3000元

該回函並提供附件，包括《各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表》，及《中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點》。

其中出席費與稿費支給要點在去年12月27日修正，明定以每次會議新台幣2500元為上限，由各機關學校視會議諮詢性質，以及業務繁簡程度支給，較之前規定的2000元提高500元。

至於各機關學校如果要辦理研習會、座談會或訓練機構辦理訓練進修，從國外聘請專家學者授課，每節課支付鐘點費新台幣2400元，國內聘請的專家學者1600元，如果是與主辦或訓練機關學校有隸屬關係的授課者降為1200元，由主辦或訓練機關學校授課則僅800元。

計酬已落後 公部門應檢討

其中國外聘請者的鐘點費僅80美元，周玉山痛批，這足以構成國際笑話。他說，目前中國大陸的大學，支給境外學者的鐘點費已達人民幣3000元，折算新台幣是15000元，約為台灣的6倍，「台灣的數字令人悲哀，我們遠遠輸給過去瞧不起的彼岸」。

此外，各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作，即使曾獲諾貝爾獎、國家院士或相當資格的專家學者，在3個月以內，每日計酬新台幣1萬4260元。

他說，雖然看似待遇甚佳，但是諾貝爾獎得主若由民間基金會邀請來台，每日計酬多已超過1萬美元，折算新台幣約30萬元，只能說「外面的世界進步太多，公務部門追趕不及」，要求政府應確實檢討。

(中國時報)