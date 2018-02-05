民團憂肥了業者 未提升幼教

2018年02月05日 04:10 中國時報 楊騰凱 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

政府擬辦理私幼公共化，民間團體認為，優良私幼不缺招生名額，不必與政府合作公共化，他們憂心辦學不佳的私幼才會積極爭食公共化大餅，政府應建立公正遴選標準及監督機制，使家長能夠信任公共化的私幼，錢不是問題，怎麼花才是問題。

對於部分私教協會團體公開反對此項政策，認為這恐造成幼兒教育品質下降，甚至是有騙選票之嫌，已表示擬串聯全台私幼赴行政院抗議。行政院發言人徐國勇表示，政府若廣設公托恐導致搶學生，私幼會直接受到影響，認為從現有私幼補助是雙贏的政策。

優良私幼不缺學生

徐國勇說，行政院了解部分私教團體反對，但此項政策並非強制實施，會再與各團體溝通。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，幼兒園若品質要好，通常價格會偏高，若要品質和價格這兩項看似矛盾的事項可同時滿足，就必須靠政府投資，支付提高品質所需的花費，使幼兒園的品質有一定水準，價格也可以更親民，讓家長不必花這麼多錢，但是，此政策的關鍵在於，政府如何選出辦理公共化的私幼，到底要把預算花在誰身上。

遴選標準需有公信

王兆慶進一步說明，辦學好的私幼通常不缺招生名額，不太需要政府投入經費轉型公共化，難免讓外界憂心，是辦學不佳的私幼才需要和政府合作公共化，因此，政府應建立一套合理的遴選標準，避免公共化的私幼被貼上辦學不佳的標籤，確立選出來的私幼是家長可信任，且教保員的勞動條件也相當優良，這才是問題關鍵。

錢未必用在辦學上

兒福聯盟基金會政策中心主任李宏文指出，目前仍未看見私幼公共化的政策配套細節，初步看來，政府僅是補貼私立幼兒園和公立幼兒園的費用差額，但令人憂心的是，錢直接進了業者口袋後，不見得會實際用於幼兒身上，因此，政府若採補貼方式辦理私幼公共化，錢應該直接給家長，減輕家長托育負擔。

李宏文表示，私幼公共化之後，若業者還是用過去那一套，靠著壓低成本換取利潤的經營模式，只給予教保員低廉的薪資，卻又要負擔超時超量的工作內容，辦學品質一樣不會好，托育政策仍應以辦理正式的公立幼兒園為主，才能避免更多問題發生。

(中國時報)