教部力推非營利幼教 雙軌並進

教育部長潘文忠（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

教育部自2017年開始，已在推動「擴大幼兒教保公共化計畫」，行政院擬在農曆年後提出「私幼公共化政策」，教育部昨表示，兩者將一起推動，互不衝突。

「擴大幼教公共化計畫」主要是增設非營利幼兒園為主及公立幼兒園為輔的方式，政院於去年4月核定，在2017年至2020年，合計投入約62億元經費，協助各地方政府增設公共化幼兒園計1,000班。外傳教育部長潘文忠是因為不認同賴清德的「私幼公共化政策」，以補助私幼為目的，決定在這波內閣組中去職。

不過潘文忠鄭重澄清，各項重大教育政策，教育部均與行政院充分溝通並按會商結論規劃推動，包括幼托公共化議題等，也將於年後如期公布，並無與賴清德院長施政理念不合情事。

教育部國教署副署長許麗娟表示，教育部有參與政院召集的「私幼公共化政策」幕僚作業，但最後會端出什麼方案，要待農曆年後由行政院公布。

為減輕家長育兒負擔，政府在前瞻基礎建設之下，於「營造友善育兒空間」工作項目中，編列106年9月至110年8月19.4億元的特別預算，預計到109年可增設50園、200班公共化幼兒園。

綜合「擴大幼兒教保公共化計畫」及「營造友善育兒空間計畫」，政府4年內投入81.6億元增設公共化幼兒園1247班。教育部表示，109年前將新增2500個幼教師或教保員的需求，起薪每月達3萬4155元；家長讓小孩讀公共化幼兒園，每月負擔4000元到6000元。

教育部表示，現在公私立幼兒園比例是3:7，預估到109年時，公共化幼兒園整體比例將提升到4成，不過台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、高雄市及台南市等9個縣市，因為空間取得不易，屆時仍無法達到4成。

(中國時報)

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