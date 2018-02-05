新北拚公托 北市推社區家園

行政院長賴清德擬推私幼公共化，他認為，若適當給予補助，家長們不一定送小孩去擠公托或公立幼兒園。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

行政院長賴清德宣布「私幼公共化，私幼比照公幼收費」政策，事實上，雙北市早已擴大托育政策，新北至今已成立52所公共托育中心，另與私托結盟，預計共可照顧約9000名嬰幼兒；台北市府也宣布，除了加碼補貼私托費用，今年將增設20所公托，累計共可收托2500名幼兒。

新北市府日前啟用「五股成泰公共托育中心」，這已是第52家公共托育中心，全市公托收托量增至3080名。此外，新北市府與92家私立托嬰中心及2308名居家托育人員共推「公共托育合作聯盟」，結合大專院校的幼教專家學者，提供完整的職訓、考核，並提供2000至3000元的增額補助，預計可照顧5896名孩子。

新北市社會局長張錦麗指出，新北市0至2歲送托率已達26％，7年來成長3倍，領先全國平均及各縣市10至15％；預計今年底公托更將拓展至60家，收托人次增加至3400人，家長每月僅需支付6000元托育費用。

台北市長柯文哲上任後，考量都會地區空間取得不易，增設大公托較為不易，遂設計出4名保母照顧12名孩童的「社區公共托育家園」，未來朝向雙軌並進，同步尋覓場地增設。

台北市府目前累計有17處大公托、36處小家園，收托人數達1132人；預計今年底前要再設立20個大公托、50個小家園，預計收托人數再成長至1425人。

另外，北市府加碼補助將孩子送托至保母或私托的家庭，第一胎補助3000，第二胎加碼為6000；至於送社區公托，第一胎雖無補助，但第二胎補助3000。

(中國時報)

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