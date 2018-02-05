長照改論件計酬 效率高賺更多

2018年02月05日 04:10 中國時報 張語羚 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

長照2.0上路後，照服員薪資從「論時計酬」改為「論件計酬」，政院發言人徐國勇則表示，照服員的薪水至少會有3萬2千元，若改成論件計酬，不僅不會增加工作時間，反而會賺得比較多。

賴清德昨與媒體高層餐敘時透露，照服員薪資改為「論件計酬」後，有3大政策利多；首先，可以避免過去家屬要求照服員處理專業之外的工作，以「填補」不足的照服時數，現在可專注於照服工作上頭。

其次，賴清德認為，「論件計酬」才能導入長照產業，未來產業化後，也許可以提供比較好的照服項目，鬆綁「論時計酬」框架，創意才有機會被引進。

第三，「論件計酬」也可以提高照服員的效率，賴清德說，過去可能以2小時為單位計算薪資，大約可以照顧2個人，現在以「論件計酬」提高誘因，也許有辦法4小時照顧5個人，另一方面照服員的薪水得以有機會往上加乘，薪水3萬2起跳不是問題。

徐國勇舉例，比如照服員更換人工肛門明明可以半小時換好，但過去按時計酬得至少待1小時，不僅病人再換得過程痛苦，照服員時間也被壓縮；如果照服員技術、口碑都不錯，病人自然下次會再找他，他也能很快處理好。

此外，長照2.0上路逾半年，賴清德去年底啟動「全台趴趴走」，深入22縣市了解各地的長照推動情形，他說，目前執行的狀況非常好，各縣市今年長照預算匡列比例呈倍數成長，並透過出發前中央政策盤點、下鄉後的簡報檢視，接著聚焦長照機構消防問題、經費核銷簡化4大面向，持續優化長照2.0政策。 衛福部於全台佈建「長照ABC」據點，截至去年7月，已完成了80個A級「社區整合型服務中心」、199個B級「複合型服務中心」及441個C級的「巷弄長照站」。賴清德說，有些社區的長照相當有創意，開啟幫老人洗腳、健身等項目，許多年輕社工師也投入其中，因此他對長照2.0的未來充滿信心。

(中國時報)