國民黨基層點將 周美青戰柯Ｐ

周美青過去幫馬輔選時，受到民眾熱烈歡迎，堪稱「超級吸票機」，藍營選民紛紛勸進她出征北市，以政治素人之姿挑戰柯文哲。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文雖已表態參選台北市長，黨內仍持續點將。台北市議員陳重文認為，若黨內派出前總統夫人周美青迎戰現任市長柯文哲，贏回北市指日可待；但有議員直言，周是不可能的人選，再亂點鴛鴦譜，只會造成藍營內耗，對選情沒幫助。

酷酷嫂助選 超級吸票機

前總統馬英九和夫人周美青的聯名春聯超夯，逾25萬份被民眾搶光，不少議員有感於藍營人氣回升。陳重文表示，許多選民看準酷酷嫂周美青待人謙和、有魅力，過去幫馬輔選堪稱「超級吸票機」，幾乎零負評，紛紛建議勸進她出征北市，若由同是政治素人的周美青對戰柯P，藍營基層勢必大團結。

陳重文認為，藍營年底要勝選，不能只坐等「白綠分裂」，必須推出耳目一新的人選。他強調，丁守中是很好的參選人，在地方經營很久，但選票上跟柯文哲有區隔，周美青則能吸引年輕族群，瓜分柯部分選票，既然基層有拱周的聲浪，作為民代就幫忙反映出來。

不過，國民黨議員汪志冰憂心說，不論是周美青、邱文祥或蔣萬安等人選，都非常優秀，問題是被勸進的人根本不想選，已表態的人反被當成空氣，這對選情毫無幫助，反而會造成國民黨內耗，年底要打贏選戰已經很艱難，黨內應目標一致、方向明確，別再亂點鴛鴦譜。

議員批亂點將 增黨內耗

她表示，國民黨有很多優秀人才，想選就大方表態、參加初選，旁人一直幫忙點將，不僅是羞辱已表態的同志，也是在吃不想選的人豆腐，這會讓藍營支持者認為內部不團結，更是讓對手看笑話。

夫人的事 馬辦謹慎不回應

國民黨議員王鴻薇也認為，周美青是「不可能的人選」，不過馬英九夫婦春聯如此搶手，起碼可看出國民黨人氣回升，未來不論由誰出征，若兩人能幫忙輔選、站台，會有加分作用；至於基層各有各的看法，拱誰都沒關係，重點是黨籍主管不要亂點將就好，最終還是要回歸機制決定人選。

對於周美青是否有意願參選北市長，馬英九辦公室謹慎地說，「夫人的事情，無法回應。」

(中國時報)

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