胡志強讚周美青優秀 「非常喜歡她」

2018年02月05日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

國民黨力拚2018勝選，但黨內苦無領頭羊，基層有聲音盼前第一夫人周美青能夠出來參選台北市長。前台中市長胡志強昨受訪時表示，如果周美青願意參選是好事，但他不認為周會肯出來選。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會昨日舉行會員大會暨理監事改選，擔任總會長的胡志強就周美青參選北市的看法，表示「大概做不到吧！我非常喜歡她，也非常尊敬她，我們交情可以說很遠，『當時要不是我放手，馬英九大概追不過我』，我喜歡周美青，但我不相信她肯出來，她要是肯出來選是好事。」

胡志強稱讚周美青為人處世謙恭禮貌，很多方面又表現出很強的能力與修養，是很優秀的人；如果公平審視的話，應該可以超過台北市長柯文哲，周美青不太會講錯話，反而是柯文哲講話太直接，大家不習慣，周就不會。

台北市長擬參選人鄭麗文則表示，過去也有人拱周美青選總統，但大家都知道她對政治沒興趣。

國民黨副主席郝龍斌則認為，這主要是凸顯大家對周美青過去作為的肯定，也是相對於民進黨現在做很糟的狀況，給予國民黨過去執政的肯定。

郝龍斌也喊話，要大家把注意力多放在已經宣布參選的丁守中及鄭麗文身上，媒體的關注對他們很重要。他說，仔細檢視柯文哲的政績就知道他其實沒做什麼事，他對丁、鄭兩人都有信心。

鄭麗文也說，台北市選情已經相當明朗，目前有強大動力參選的就是她與丁兩人，既然如此，過完年就該儘速啟動初選民調，台北市沒有複雜地方派系，全民調結果應該大家都能接受，趕快透過機制決定人選。

(中國時報)