周是強棒？柯：別問奇怪的問題

2018年02月05日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲出訪歐洲，最後一站抵達土耳其伊斯坦堡，他出訪前透露造訪土國是因對方想捐贈清真寺，出訪團台灣時間3日晚間抵達伊斯坦堡，隨即與土國執政黨正義發展黨2名議員與幹部餐敘，柯當場允諾，會將興建清真寺議題帶回台北討論。

對於國民黨基層傳出，應該請前總統馬英九夫人周美青參選台北市長，媒體就此問柯，柯回稱「我們只能處理自己能控制的因素，像這種不能管的，問我做什麼？」媒體再追問，周是不是強棒？柯搖搖頭說，「好哪，別再問這種奇怪的題目。」

柯文哲是台灣首位赴土國考察的縣市首長，但有別於前3個國家荷蘭、比利時及波蘭的參訪行程，早早底定並向媒體公開，土耳其的行程直到要搭機出發才確定。據了解，此行確有受到大陸方面壓力，但最後仍順利成行。

柯文哲抵達伊斯坦堡並與正義發展黨議員餐敘後，台灣時間4日參訪歐亞大橋工程、藍色清真寺、聖索菲亞博物館；另外，台灣NGO在土耳其成立協助敘利亞難民的義診中心與學校，柯文哲也前往提供醫療建議。

北市府發言人劉奕霆轉述，餐敘席間，土國議員向柯文哲提到希望能夠再於台北市區興建清真寺，造福更多穆斯林，柯允諾會將意見帶回台北討論，柯受訪證實，雙方已經建立聯絡窗口，沒辦法蓋到世界級的藍色清真寺那麼大，但由對方政府捐給北市府，議會應該不會不同意。

此外，土耳其正義發展黨議員還在席間表示，十分感激慈濟與台灣駐土耳其代表處建立義診中心與學校電腦教室。據了解，2名議員也向柯文哲提到，土國政府為了安置敘利亞難民，前後花了300億美金，其中，台灣願意協助蓋醫院、支持相關計畫，讓他們很感激，也希望雙方往後會再有合作的計畫及機會。

(中國時報)