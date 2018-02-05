燈會爭議 姚指陳景峻想切割柯

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中國時報
／台北報導

台北燈節爭議不斷，台北市副市長陳景峻日前公開指市長柯文哲私下見廠商「違反行政體系」。有意參選台北市長的綠委姚文智昨說，陳景峻過去以行政協調見長，但他會站出來舉發市長，這是不可想像的事；陳景峻應該是嚇到了想要切割，才在適當時機點出「道不同不相為謀」。

姚文智形容陳景峻指控柯是「政變」，但陳景峻已聲明，他與柯文哲沒有不合，呼籲外界不要見縫插針。對此，姚昨赴內湖與寵物拍賀歲片，會前接受媒體訪問，再次批評柯市府燈節疑雲。

姚文智直言，「請問那個縫是誰造成的？」觀傳局前局長簡余晏被形容是「棄職潛逃」，陳景峻又說柯是「違背法治」，整個招標案疑雲重重，柯又涉及不當募款，把燈會搞得烏煙瘴氣，甚至因此暴怒封殺媒體，呼籲政風單位應該要介入調查。

姚表示，諸多疑點，柯文哲都沒有說明，這也證明燈會已經籠罩烏雲；其中他最驚訝的是，陳景峻會站出來舉發市長，這是不可想像的事，過去也從未有副市長站出來舉發首長，「大家有聽過嗎？」

姚反諷，柯、陳才應該被外界打成「豬頭」，陳景峻應該是嚇到想要切割，才在適當時機點出「道不同不相為謀」的味道，呼籲別再拿選舉操作當擋箭牌。

姚文智批，發生副市長指責市長的事情，副市長要不就辭職，要不就是市長被繩之以法，怎麼最後是討論沒有不合，「你們合不合干我們家屁事？」他呼籲，柯市府應將燈節中間的疑點、黑箱作業說明清楚。

(中國時報)

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