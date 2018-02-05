錕P自比邱吉爾 需要時願承擔

2018年02月05日 04:10 中國時報 周毓翔 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

軍公教全國總會昨舉行理監事改選，有意投入台北市長選舉的前行政院發言人鄭麗文以及台大教授「錕P」李錫錕都特別出席。對於到底是否參選，李錫錕致詞時雖表示要把機會給年輕人，但若局勢需要他用另外方式幫助國民黨時，他也希望幫忙。他更自比前英國首相邱吉爾，儘管年邁但當國家需要時卻能挺身而出，抵抗到底。

軍公教全國總會會員大會，堪稱是「深藍」場合，李錫錕出席，備受矚目。李公開強調自己是忠貞的國民黨員，受過革命實踐研究院半年的黨部幹部訓練，當時院長還是蔣介石，他也在新北市黨部當過兩年黨工，「血還是藍的應該沒錯。」

李說，為擺脫政黨包袱，若參選一定是獨立參選。國民黨是否可能比照2014年「柯P模式」，不推自家候選人，改挺李錫錕以無黨身分參選？

但國民黨文傳會主委李明賢說，2018年北市長選舉一定會是「藍白對決」，不會出現2014「綠白整合」的狀況。

李錫錕自爆，其實戶籍還在新北市，被拱選台北市長純粹是因為他罵柯文哲罵了1年，他對參選北市長其實是「欲罷不能、呼之欲出」，但他也解釋，至今還未宣布就是希望給年輕人機會出頭。

李錫錕說完便拉著身旁的鄭麗文，給鄭麗文鼓勵，接著他又說，「你們要一直衝、一直衝，衝到讓我沒機會衝啊。」

儘管他表明禮讓機會給年輕人表現，但又說自己有「保留狀況」，因為現在時局不同，民進黨支持者剩2成，國民黨也是，代表有6成民眾對政黨沒好感，「如果局勢需要另外方法去幫助國民黨，我希望有機會來幫大家，最後還是一家人。」

最後他推薦一部新片「最黑暗的時刻」，並自比片中主角邱吉爾，英國在二戰期間被納粹包圍，最後是邱吉爾這個老人出來承擔責任抵抗到底，打敗希特勒後再下台。「如果有機會，希望當那個老人家。」

國民黨地方黨部主委黃呂錦茹則指出，近期確有要約李錫錕碰面，國民黨會提出自己的候選人，只是在策略上要如何運用，與李錫錕要如何相互幫忙，還需進一步討論。

(中國時報)