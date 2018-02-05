陸海空接力 助台胞返鄉過年

2018年02月05日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

中國國際航空在松山機場滑行跑道頭準備起飛。（本報資料照片）

浙江玉環直航基隆的「中遠之星」推出措施便利台胞。（新華社）

大陸近期提出協助台胞返鄉做法

176班兩岸春節加班機被迫取消，大陸有關單位近來想方設法積極協助台胞返鄉過年。浙江玉環直航基隆的「中遠之星」就推出措施便利台胞，玉環經貿合作管委會主任許敏表示，「上頭有要求，盡量把返台艙位留給台胞」，今年也為此特別推遲船舶維修期，春節照樣運行。10日的船班，台胞組團訂票一律8折，票價約400元人民幣（下同；約1860元新台幣），並有免費高鐵站接駁車。「目前已有260餘人訂位，其中約有一半是台胞。」

此外，中國國際航空宣布，2月11日至15日，即農曆臘月26到除夕，將連續5天加開到從重慶飛台航班。這是在原來重慶飛台每天1班的基礎上，再每天加開1班。加開航班將全部由寬體飛機執飛。

航班增運量 船票有優待

大陸東航、廈航176班春節加班機被迫取消，影響旅客人次逾5萬，影響範圍集中在華東，春節上海台北來回機票暴漲到6000元，這對許多收入並不高的台幹、台生來說，增加不少負擔。

大陸有關單位近日也想方設法協助台胞返鄉，玉環經貿合作管委會主任許敏4日受訪時表示，每周六從玉環大麥嶼港駛往基隆港的中遠之星，今年春節就特別推遲例行的船舶維修保養期，以增加春節運量。「上面有要求，盡量把艙位留給台胞返鄉過年。」

他說，已委託長三角各地台協，推送2月10日船班訊息，凡是組團訂票的台胞，票價一律8折，只要400元左右，相對暴漲的機票，便宜很多，同時也提供從高鐵站至港口的免費接駁車。希望藉此為收入不高，又想回台灣的台幹台生，提供另一個選擇。當天還會舉行「送台胞回家過大年」活動，給台胞送溫暖。

不需辦證 台胞隨到隨走

中遠之星大麥嶼航線客運銷售主管潘丹雯指出，中遠之星售票艙位共有638個，截至目前，10日的船班已有260餘人訂位，其中台胞約占5成。由於台胞不需要額外辦證，可隨到隨走，相信訂位會越來越多。「去年大陸十一船班的台胞乘客僅約40人，10日這班，光是台胞訂票就已超過100人。」

她強調，中遠之星也準備了緊急預案，若艙位全部銷罄，卻仍有台胞想返鄉過年，還可臨時擠出50人左右的位子。

而這只是大陸部分措施，其他包括廈金小三通航線如每天訂位逾85％或連續3班客滿就會增加航班；福建視情況將加開福州、廈門等地到香港、廣州等臨時中轉航班。

(中國時報)