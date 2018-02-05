新聞透視》台海版《人在囧途》歸鄉這麼難

2018年02月05日 04:10 中國時報 羅印冲

有看過大陸電影《人在囧途》的人，應該對主角為了春節返家一路奔波而印象深刻。如今，電影裡面的情節，很可能在不久後的大陸台胞春節返鄉時，真實上演。

由於大陸啟用M503北向及相關銜接航線，我民航局出手卡關大陸東航和廈航的春節加班機申請，大陸2家航空業者被迫取消申請。此舉衝擊了約5萬名大陸台胞的返鄉權益。

看到台胞民怨鋪天蓋地而來，蔡政府緊急端出應急措施，包括改訂其他航班、經港澳中轉、走小三通路線、赴鄰近直航機場換乘，甚至連軍方都準備好運輸機來協助台胞返鄉。

對大陸台胞來說，今年無疑是史上春節返鄉過年「最囧」的一次，惹得台商破口大罵：「瞎折騰」「打自己小孩來氣別人，別人也不理，真是下下策」！

大陸台胞的抱怨和怒氣其來有自，只要審視蔡政府提出的「教戰守則」，就能感受到這股衝天怨氣。

像是建議台胞改訂其他航班或赴鄰近直航機場換乘，結果很可能要花更多時間，並付出更貴的票價。現已傳出上海返台票價飆高到6千人民幣，這對年輕的台幹或台生來說，絕對是不小負擔。

再如建議經港澳中轉或走小三通路線，然而，香港機場非常繁忙，國際航班轉機需求量大，誤點機率高，尖峰時段誰都避之唯恐不及，還要台胞去人擠人；而小三通的船路，則高度受制於天候因素，若遇濃霧，大批台胞卡在碼頭，遙望海峽對岸，誰曰不囧？

至於軍方出動運輸機，更讓人感覺今夕是何夕？台胞回家過個年，搞得像撤僑或逃難，難怪有台商私下痛批，以前還有背後默默支持民進黨的大陸台商，經過這場「台海版」人在囧途真實上演，等於直接把所剩不多的台商票通通倒給國民黨。這難道是蔡政府或小英總統所樂見？

(中國時報)