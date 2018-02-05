台商寒心「折騰1天才能回家」

2018年02月05日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

東航、廈航176班春節加班機被迫取消，部分山東台商認為，取消加班機不僅讓台灣同胞的回鄉之路變得步履維艱，也嚴重傷害兩岸人民的感情，對兩岸人員往來和交流帶來衝擊，也連帶讓台商不想返台參加海基會的春節聯誼活動。有台商怒批，大過年瞎折騰一天才能回家，犧牲民眾的利益，勞民傷財。

中共山東省委機關報《大眾日報》報導，山東省台資協會2日在濟南舉行座談，臨沂市台資企業協會常務副會長于鎧爾表示，在山東工作20年，第一次碰上台灣取消春節加班機，「這給台商回家添了很多麻煩，我們感到痛心、寒心！」

于鎧爾說，有些老同學改變了回家路線，訂了從香港出發的機票。「本來可以一班飛機就到家的，卻要折騰一番！」他說，春節期間到大陸旅遊的台灣民眾越來越多，取消加班機勢必也會影響他們的春節出行。

濱州市台資企業協會會長劉玉中決定不參加海基會舉辦的春節聯誼會。「本來我已答應參加，看到加班機取消的新聞，立馬決定不去參加聯誼會了。」劉玉中認為，台灣當局拿台商權益作為籌碼要脅大陸，非常不明智。

日照台資企業協會會長黃炎認為，通過兩岸直航航線，2到3小時就能到家，卻非要倒退10年，折騰一天才能回家，是犧牲民眾的利益，勞民傷財。「台灣當局不應當以民生為要脅，大過年瞎折騰。」

濟南市台資企業協會榮譽會長王克璋認為，台灣當局拿台灣同胞，尤其是大陸台商的利益當「祭品」，是不道德的行為。濟南市台資企業協會王金鎖也認為，M503航路與兩岸春節加班機沒有任何關係，台灣當局阻撓春節加班機違背人心，不利於兩岸和諧發展。

(中國時報)