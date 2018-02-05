蔡向僑胞喊話 堅持改革 顧好主權！葉望輝提醒 美不會有親台政策

2018年02月05日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天告訴在華府的僑胞，她做事情的方式是「艱苦的事情要先做」，一定會堅持改革顧好主權，她也預告美國很多重要議員會來台灣訪問。不過前美國國安顧問葉望輝提醒，川普各項政策上都強調美國優先，不會有什麼「親台」政策。

華府台灣同鄉會昨天在華府僑教中心舉辦新年餐會，現場播放蔡英文和行政院長賴清德全程以台語拜年的預錄影片，蔡在總統府內以國旗為背景，祝福大家新春快樂。

她說，在大家共同打拚之下，台灣和美國的關係，可以說是「非常的好」，很多國會議員對台灣的支持真正無話可講，接下來，還會有很多重要的國會議員會來訪問台灣。這都代表台美之間，堅定的信任關係。

蔡英文指出，僑胞在海外打拼，政府在台灣「也沒給大家漏氣」。過去一年，台灣經濟在成長。股市、就業，這些數字都在好轉。整體產業體質的轉型也一步步在推動。

她說，僑胞在海外，有時候看到台灣社會「親像亂操操，會感覺煩惱」。她要請大家放心，她跟大家一起打拚這麼多年，「我做代誌的方法，大家都清楚。艱苦的代誌愛先做，續落來才會卡快活」。

蔡英文強調，不管前面有什麼困難、什麼挑戰，她都一定會堅持改革，顧好主權，守護台灣的自由和民主。日前美國國務院領事事務局等官網發生撤中華民國國旗事件，在我方反應後獲具體回應。駐美代表高碩泰也在會中致詞時表示，雖然台美關係不如預期，但是大家一起打拚，一定可以共創佳績。

他說，我方與美方沒有溝通窒礙問題，展望未來台美關係，經貿投資絕對是核心一環，希望在雙邊貿易議題能有所進展。

美國前副總統錢尼的國安顧問葉望輝也參與這場餐會，繼眾議院之後，他希望參議院也能支持通過台灣旅行法，因為美國沒有道理以對待北韓、伊朗等美國不承認國家領導人的方式，對待民主選舉選出的台灣領導人。

不過葉望輝也提醒蔡政府，川普各項政策都清楚強調「美國優先」，因此除了「親美國」政策外，美國不會有什麼「親台」或者親其他國家的政策，至於親美政策就是支持民主且願意自助的朋友，台灣展現自主防衛的意願，這些會是川普政府團隊支持的。

(中國時報)