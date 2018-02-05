安排蔡出訪 外長訪三聖友邦

2018年02月05日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

外交部長李大維1月30日至2月4日率5人團隊先後赴聖露西亞、聖文森、聖克里斯多訪問，預計本周返國。據了解，此行與安排蔡英文總統上半年出訪加勒比海友邦有關。

外交部指出，李大維是應我國加勒比海友邦聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）及聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）之邀出訪。

在聖文森時，由我國及奧地利、墨西哥、喬治亞、土耳其、伊朗、利比亞、美國、英國及加拿大等共同捐助興建完成的雅蓋（Argyle）國際機場，於去年落成，歷時9年始才完工，李大維攜夫人池琳抵達雅蓋時，受到聖國熱烈歡迎，雅蓋是聖文森首座可供國際大型噴射客機起降的機場，未來總統專機的起降就不成問題。

李大維在聖文森簽署《糖尿病防治合作計畫協定》，也與聖方洽談結合「智慧巴士」及「道路監視器」的新合作計畫。李大維並受邀參加一項特別的頒獎典禮，一位贏得政府智慧卡徵文比賽的小女孩，從李大維手中接到台灣製筆記型電腦，雀躍萬分，是李大維此行最難忘的時刻。

由於我國詐騙集團有流竄友邦的趨勢，李大維此行與聖露西亞簽署《警政合作協定》，藉由人員訓練及情資交換，提升打擊跨國犯罪的能力。

(中國時報)