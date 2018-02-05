今晚7度 春節前不再這麼冷

2018年02月05日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

受到寒流影響，氣象局對全台發布低溫特報，最冷時間點在今晚至明晨，低溫僅7度，明（周二）雨勢將減緩，轉為乾冷的型態，周三起氣溫將逐步回升。氣象局指出，高山地區今日仍可能降雪，下一波冷空氣預計周六報到，但低溫僅11度，春節前不會再這麼冷。

氣象局表示，此波寒流影響至周三清晨，最冷的時間點將落在今晚至明日清晨，中部以北只有7度，南部9度，東部11度，不過明日白天開始，中南部地區氣溫就將逐步回升，中部地區高溫上看18度，南部為20度，北部地區則要等周三寒流影響完全結束後，才會逐漸開始感受到回暖，到了周五最明顯，到時北部高溫將來到18度。

下波冷空氣周六報到

氣象局指出，在雨勢方面，今日受到水氣影響，各地仍舊持續有短暫陣雨，明日水氣減散，可望使雨勢趨緩，但偏乾的天氣型態維持不了多久，周三開始又會有一波水氣到來，使北部地區有短暫雨，其餘中南部地區也會感覺到雲層較厚。

氣象局指出，昨日下午3時23分左右，陽明山鞍部氣象站的溫度來到1.8度至2度之間，並出現下霰情形，時間維持了7分鐘左右，但因同時有雨，導致冰霰難以持續累積，上一次陽明山下雪，是2016年1月23日霸王級寒流襲台期間。

大屯山仍有機會降雪

氣象局表示，由於低溫和水氣等條件仍在，2000公尺以上高山例如太平山、拉拉山、合歡山、玉山等，以及北部1000公尺以上的高山，例如七星山、大屯山在今晚仍有機率降雪。

氣象局指出，此次寒流影響日數長達5天，算是相當長的一次，不過根據氣象局統計資料，在2000年及2004年，都曾有寒流影響日數長達6天的紀錄，此次寒流只能排第2名。

氣象局表示，寒流影響至周三結束後，下一波冷空氣預計在10日晚間報到，強度大致是冷氣團至強烈大陸冷氣團之間，比此波寒流稍弱，最低溫大約是11度至12度，影響期間約3到4天，在農曆春節前夕，都不會再出現這麼冷的天氣。

(中國時報)