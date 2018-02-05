一窩蜂追雪 車輛打滑逾百件

2018年02月05日 04:10 中國時報 社會地方中心／綜合報導

最強寒流過境，桃園拉拉山、新竹縣尖石、五峰鄉、宜蘭太平山、玉山、合歡山、武陵農場及福壽山農場都降下瑞雪，積雪厚度10到20公分。遊客未做全準備就上山，光合歡山車輛打滑事故就逾百件，警方呼籲遊客追雪，車輛一定要加掛雪鏈。

桃園市復興區拉拉山積雪深達10多公分，遊客們紛紛上山，擠爆北橫公路。公路總局復興工務段表示，3日晚間7時起從北橫公路47公里處至60.7公里處將進行預警性封路，這幾天會依天候及道路狀況，機動管制限加掛雪鏈車輛才能通行。

新竹縣尖石鄉、五峰鄉等山頭，自3日下午陸續傳出雪訊，4日一早尖石鄉後山的宇老、鎮西堡、司馬庫斯等地更出現積雪，吸引民眾上山賞雪。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，從3日凌晨3時開始降雪後，雪勢始終未中斷，4日在太平山莊、翠峰山屋等地，積雪都超過10公分，主管機關羅東林管處決定遊樂區內宜專一線14.5K、海拔約1300公尺以上區域管制，如車輛未裝雪鏈將不能上山。

合歡山接連3天下起大雪，中橫公路舖上一層雪白地毯，積雪厚度已達20公分，創下入冬以來新紀錄，警方指出，不少追雪民眾的車輛老舊、胎壓不足，遇到結冰的斜坡根本爬不上去，3天以來打滑事故逾百件。

玉山群峰大雪冰封，由於玉管處2月起「靜山」，山友不能登山，也降低安全疑慮。而在海拔約2600公尺的塔塔加鞍部的樹林覆蓋霧淞，粉妝玉裹，有如冰雕森林，美得令人驚歎。

台中海拔較低的武陵農場，4日清晨5時許下起冰霰，園區道路、菜田、樹木全都結滿霧淞，一片雪樹銀花景色。

(中國時報)