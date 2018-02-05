冷斃了 全台昨55人猝死

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中國時報
社會地方中心／綜合報導

全台氣溫驟降，根據各地消防局統計，4日慢性疾病通報死亡遽增達55人，絕大多數為高齡且有慢性病患者，以台南市18人最多，包括1名1歲嬰兒。另外，台東縣74歲酒駕入獄的收容人，因天氣寒冷引發心肌梗塞，送醫後宣告不治。

桃竹苗地區4日共11人內科慢性病死亡，桃園5人、新竹縣市各1人、苗栗縣4人，警消推測戶外體感溫度驟降，因心血管變化猝死。

基隆市4日發生4起疑天冷致死的案例，2起都是長者不耐低溫，另外2起則是心肌梗塞；花蓮也傳出1名8旬老翁在家中不幸暴斃。

台北市消防局統計，昨天共有6人內科慢性病死亡。新北市消防局指出，4日接獲4件慢性病死亡送醫案件，有2人急救後恢復生命跡象，目前仍留院觀察。

彰化縣消防局表示，4日非創傷性到院前死亡案例共3例，分別為北斗鎮80歲女性、鹿港鎮90歲女性與芳苑鄉70歲女性，3人皆為高齡長者。南投縣4日因低溫造成3人死亡，分別是埔里鎮2人、草屯鎮1人。

嘉義市87歲婦人4日凌晨疑因天寒猝死在自家床上。家人表示，半夜擔心老人家踢被受寒，到房間關心，才發現老人家已沒有呼吸心跳，送醫後回天乏術。而民雄鄉福樂村84歲羅姓男子，3日晚間11時多倒臥自家床上，無呼吸心跳，推測應為天冷引發心血管疾病致死。

雲林縣分別是台西鄉1歲嬰兒、斗六市86歲老人、林內鄉60歲老人。其中，台西鄉1歲嬰兒暴斃案，消防人員獲報趕抵現場時，嬰兒就已沒了呼吸心跳，是否是因失溫所造成，仍待調查釐清。

高市消防局表示，4日僅1件老年人送醫前死亡案例，救護件數並未因氣溫驟降增加。

屏縣消防局統計，4日凌晨至下午共接獲5件內科送醫前死亡案件，年紀普遍偏高，65歲男子被家人發現倒臥臥室外走道，發現時臉部發紫，明顯死亡；萬巒鄉60歲女性日本人躺在床上沒了呼吸心跳，被家人發現時身體已經僵硬。

台東縣2件內科死亡送醫事件，都是80、90歲老翁。

(中國時報)

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