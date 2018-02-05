探老陪幼 昇恆昌連7年送暖

昇恆昌免稅商店董事長江松樺，歲末年終帶領同仁與主管為弱勢族群送暖，育幼院小朋友個個領到紅包很開心。（王玉樹攝）

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中國時報
／台北報導

歲末年終，入冬最強寒流襲台，昇恆昌免稅商店董事長江松樺上周末帶領高階主管，探視弱勢獨居長者、育幼院及安老院，奔波來回近200公里，這也是他們連續第7年的寒冬送暖公益。

2月3日一早，江松樺與副董事長吳秀光、總經理江建廷便在桃園市社會局社工人員及地方民意代表同行下，出發探訪位於桃園區的獨居長者，致贈民生物資與紅包，祝賀新年。

隨後江松樺來到桃園機場附近的睦祥育幼院，一到現場院童們就高喊：「江爺爺好！」該院收留29名從無家可歸孤兒，現場昇恆昌桃園機場的志工團隊先是陪同它們用毛筆寫春聯，之後還參與院童們的唱跳暖身，讓低溫籠罩的育幼院氣氛high起來。重頭大戲在江松樺分發紅包時，所有院童一擁而上排隊，拿到紅包每個臉上都喜孜孜。

這位昇恆昌大家長也以《弟子規》中的「首孝弟，次謹信，汎愛眾，而親仁」，勉勵院童要好好讀書，尊敬師長、重視誠信。

睦祥育幼院院長劉緣玉感心地說，除了民生物資外，其實院童最需要的是陪伴，昇恆昌不僅連續7年寒冬送暖，它們的員工平時每月都來陪小孩吃飯、陪玩、陪做藝術等，讓她非常感動。

另外一場由昇恆昌總公司財會人員所組成的志工團則前往台北八里安老院，陪伴長者提前圍爐。江松樺後結束育幼院行程後，也隨即驅車趕赴現場，陪伴老人家們一起溫馨圍爐，並致贈紅包為長者們添福添歲。

除了歲末送暖外，事實上，昇恆昌員工每年自主性參與的志工活動有500場，這也讓江松樺表示欣慰也十分感動。他說因為這些育幼院、去安老院關懷的公益，都並不是公司交辦的任務。

如此也體現昇恆昌「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」的經營核心理念，江松樺表示，這個理想的實踐，光靠他一個人效果很有限，同仁們自主投入公益，確實就是這種企業「誠信，專業，創新，公益」理念所創造的默契。

(中國時報)

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